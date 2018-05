Aida torna in Casa? La frase sfuggita di Barbara D' Urso

Blastingnews

: Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi eliminare tra Aida, Alberto, Luigi e Simone. Grazie per averc… - GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi eliminare tra Aida, Alberto, Luigi e Simone. Grazie per averc… - Cristin51563862 : RT @Pucci21981310: #AdiosGF15 Aida torna on casa per un confronto? Ma cosa credono che una cosa del genere ci faccia guardare martedì? Non… - ixabel__ : RT @alessiamarci02: Aida: “Escusa telespettatori, se domani vado fuori, Aida non torna in Spagna, Aida rimane qui” Nessuno ti vuole fuori… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) In questa quindicesima edizione del Grande Fratello se ne stanno vedendo di tutti i colori. Da quando è iniziato, il 17 aprile 2018, ha cominciato a subire critiche con le frasi omofobe e razziste di Danilo Aquino sfociando poi nel delirio totale con il caso Baye Dame Dia eNizar. Il senegalese ha attaccato in modo pesante la concorrente che, come ricordiamo, è entrata soltanto una settimana dopo rispetto agli altri concorrenti. Lo scontro tra Baye Dame edNizarNizar, una volta entrata in, non ha trovato tanto affetto da parte dei coinquilini. Forse è stato il suo ritardo ad entrare in gioco che ha provocato tutto ciò, mentre gli altri si erano conosciuti durante la settimana, lei è apparsa come un'intrusa sotto gli occhi di tutti. La reazione di Baye Dame per il tiramisù mangiato prima del previsto non è ugualmente accettabile tanto che è stato definito come il ...