Aida Nizar | un cachet di 60 000 euro per partecipare al Grande Fratello

Aida Nizar - svelati tutti suoi segreti : dal carcere al bullismo verso i concorrenti del reality spagnolo : Dandolo, ritrovando articoli di El Pais, sostiene che la donna sia stata anche motivo di scompiglio nel mondo politico iberico. Dopo il GF spagnolo partecipa al L'isola dei famosi spagnola e si rende ...

Barbara d’Urso risponde a Striscia la notizia : la verità sull’eliminazione di Aida Nizar al Grande Fratello : Pomeriggio 5: Barbara d’Urso replica a Striscia la notizia sulle insinuazioni fatte sull’eliminazione di Aida Nizar al Grande Fratello Barbara d’Urso è tornata a parlare dell’eliminazione di Aida Nizar al Grande Fratello. Un’eliminazione che da giorni sta facendo chiacchierare il popolo del web, tanto che si è gridato al complotto e al “televoto tarocco”. Anche […] L'articolo Barbara d’Urso ...

STRISCIA CONTRO IL GRANDE FRATELLO/ Video - Aida Nizar : eliminazione decisa prima? Barbara D'Urso chiarisce : STRISCIA la Notizia CONTRO il GRANDE FRATELLO 2018, Video: Aida Nizar e l'eliminazione studiata a tavolino? Ecco tutti i dettagli che non tornano al TG di Antonio Ricci.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:30:00 GMT)

GF 15 - Aida Nizar e Luigi Favoloso : televoto pilotato? : Aida Nizar fuori dal GF 15: Luigi Favoloso salvo grazie ai call center? Come è ben noto, martedì scorso Aida Nizar è stata eliminata dalla quindicesima edizione del Grande Fratello con il 51,5% delle preferenze contro Luigi Favoloso che ha ottenuto il 42,9% di voti, Simone Coccia il 3,7% e Alberto Mezzetti solo l’1,8% di voti validi. Dopo la sua eliminazione dal reality più spiato d’Italia sono iniziate le proteste da parte del mondo dei ...

Aida Nizar - tutti i retroscena : dai documenti falsificati alla "radiazione" da Mediaset : Chi è davvero Aida Nizar? E' questa la domanda che i telespettatori italiani si stanno facendo da quando la starlette spagnola è approdata come un ciclone al Grande Fratello (divenendone...

Baye Dame del Grande Fratello incontrerà di nuovo Aida Nizar : Grande Fratello: nuovo incontro tra Baye Dame e Aida Nizar Non è ancora finita la storia tra Baye Dame e Aida Nizar. I due ex concorrenti del Grande Fratello si incontreranno presto per un nuovo confronto. Dopo l’abbraccio avvenuto nella scorsa puntata condotta da Barbara d’Urso, i due avranno modo di parlare a quattrocchi, molto […] L'articolo Baye Dame del Grande Fratello incontrerà di nuovo Aida Nizar proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello 2018 : l'eliminazione di Aida Nizar è stata pilotata? La frase di Luigi Mario Favoloso scatena il caos : Un video pubblicato sui social mostra l'ex di Nina Moric invitare un fantomatico zio ad attivare i call center per salvarlo dal televoto.

GF 2018 - Aida Nizar rientra in Casa? Parla Barbara d'Urso : Aida Nizar rientrerà al GF 2018? Il popolo del Web, anzi nello specifico di Twitter, è in piena rivolta da martedì sera e si Parla di scandalo al televoto. Frequentando un solo social network, e sempre nello specifico ci riferiamo a Twitter, è evidente che Aida fosse molto amata, ma ciò non possiamo dire in base ai commenti che abbiamo letto sugli altri canali social, e lo abbiamo già spiegato. Per avvalorare la propria tesi di scandalo televoto ...

Grande Fratello 15 - Vladimir Luxuria contro l'eliminazione di Aida Nizar : "Ha vinto Favoloso e il branco" (video) : Ieri, ospite di Mattino 5, Vladimir Luxuria ci è andata, giustamente, pesante, per la decisione del pubblico da casa che, al televoto, ha premiato un personaggio assai controverso come Luigi Favoloso che ha avuto la meglio su Aida Nizar, acclamata a furor di popolo sul web. Ecco le parole dell'opinionista: prosegui la letturaGrande Fratello 15, Vladimir Luxuria contro l'eliminazione di Aida Nizar: "Ha vinto Favoloso e il branco" (video) ...

Gf15 : Aida Nizar tornerà - parola di Barbara D'Urso e #AdiosGf15 è trend Video : In data 8 maggio 2018, è andata in onda la quarta diretta ufficiale del gioco più amato dagli italiani, il 'Grande Fratello', giunto quest'anno alla sua quindicesima edizione consecutiva, che ha visto l'eliminazione inaspettata dell'irriverente e magnetica Aida Nizar, la quale tornera' a regalare sorrisi ai telespettatori del format, molto presto. Aida e il ritorno al 'Gf15': a rivelarlo è la D'Urso, i dettagli Lo scorso martedì sera, è avvenuta ...

Striscia contro il Grande Fratello/ Video - Aida Nizar : eliminazione decisa prima? I dettagli che non tornano : Striscia la Notizia contro il Grande Fratello 2018, Video: Aida Nizar e l'eliminazione studiata a tavolino? Ecco tutti i dettagli che non tornano al TG di Antonio Ricci.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:04:00 GMT)

Grande Fratello 15 : Barbara D’Urso smentisce il voto truccato su Aida Nizar e rivela che la spagnola tornerà! : Questa edizione del Grande Fratello risulta tra le più polemiche in assoluto. Nel pomeriggio del 9 maggio Barbara D’Urso nel suo programma Pomeriggio Cinque, ha affermato: “Aida eliminata? Nessun voto truccato. Lei resterà nel programma” Grande Fratello 15: il web insorge per l’eliminazione di Aida Nizar e minaccia di spegnere la tv E’ caos sui social per l’eliminazione della concorrente spagnola dal Grande Fratello 15. La Nizar ha perso al ...

Aida Nizar/ “Come avremmo potuto taroccare le percentuali?” - la d’Urso chiarisce l’uscita (Grande Fratello 15) : Aida Nizar eliminata durante la quarta puntata del Grande Fratello 2018, il pubblico urla ai voti taroccati ma Barbara d'Urso durante Pomeriggio 5 ha spiegato che...(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 06:31:00 GMT)

Gf15 : Aida Nizar tornerà - parola di Barbara D'Urso e #AdiosGf15 è trend : In data 8 maggio 2018, è andata in onda la quarta diretta ufficiale del gioco più amato dagli italiani, il 'Grande Fratello', giunto quest'anno alla sua quindicesima edizione consecutiva, che ha visto l'eliminazione inaspettata dell'irriverente e magnetica Aida Nizar, la quale tornerà a regalare sorrisi ai telespettatori del format, molto presto. Aida e il ritorno al 'Gf15': a rivelarlo è la D'Urso, i dettagli Lo scorso martedì sera, è avvenuta ...