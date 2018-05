Addio gosting La nuova frontiera delle relazioni sui social si chiama

huffingtonpost

(Di giovedì 10 maggio 2018) Il nome è nuovo ma il concetto è vecchio come il mondo. Adesso, mentre mi accingo a dare la spiegazione scientifica di ciò che si cela dietro la parola "orbiting", parte la musica di SuperQuark. Prima di addentrarsi in questo complesso mondo, però, è necessaria una premessa. Partiamo quindi dall'inizio. Avete presente quando iniziate a frequentarvi con qualcuno e poi questo qualcuno all'improvviso sparisce? Magari per voi le cose si stavano addirittura mettendo bene, eravate usciti e vi sembrava che la sintonia ci fosse. E, invece, niente. Puff. Sparito nel nulla. Ecco, a questo fenomeno gli esperti di "sentimentali ai tempi dei" danno il nome di "ghosting". La cui traduzione maccheronica potrebbe avvicinarsi a "dissolto come un fantasma". L'espressione concreta del ghosting è la classica spunta blu su Whatsapp a cui non segue ...