Acquisto per Legal & General

Segnali d'Acquisto per Apple : Chiusura dell'8 maggio Punta con decisione al rialzo la performance della casa di Cupertino , tra i titoli dell'indice Dow Jones , con una variazione percentuale dello 0,48%. Operatività odierna: A ...

Nice perfeziona l'Acquisto di Abode Systems : Teleborsa, - Si è perfezionato l'acquisto della partecipazione del Gruppo Nice del 75% del capitale di Abode Systems , Inc., con il conseguente pagamento di un importo pari a 18,75 milioni di USD. ...

Nice perfeziona l'Acquisto di Abode Systems : Si è perfezionato l'acquisto della partecipazione del Gruppo Nice del 75% del capitale di Abode Systems , Inc., con il conseguente pagamento di un importo pari a 18,75 milioni di USD. Fondata nel 2014,...

Invito all'Acquisto per Verisign : Chiusura del 7 maggio Bene Verisign , tra i componenti dello S&P-500 , con un rialzo dello 0,09%. Operatività odierna: Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo ...

Segnali d'Acquisto per Hera : Chiusura del 7 maggio Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda multiservizi , tra i titoli dell'indice FTSE Italia All-Share , con una variazione percentuale dello 0,91%. Operatività ...

Segnali d'Acquisto per Wynn Resorts : Chiusura del 4 maggio Punta con decisione al rialzo la performance della società che gestisce una importante catena di Casino , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , con una variazione percentuale ...

Calciomercato Genoa - non solo Criscito : ecco il secondo Acquisto per la prossima stagione : Calciomercato Genoa – Si sta per concludere una stagione altalenante per il Genoa, nel complesso la stagione può essere considerata positiva, la salvezza infatti è arrivata con anticipo. La dirigenza nel frattempo sta preparando la prossima stagione, sono stati infatti chiusi i primi due colpi. Il primo porta il nome di Domenico Criscito, si tratta di un importante innesto per la fascia. Ma non è tutto, ecco anche Lorenzo Callegari, classe ...

Calciomercato Lecce - ecco il primo Acquisto per la prossima stagione ma i tifosi sono furiosi : Calciomercato Lecce – Il Lecce ha disputato una stagione incredibile, la squadra di Liverani ha ottenuto la promozione in Serie B con largo anticipo ma il pensiero è rivolto già alla prossima stagione. La dirigenza ha già chiuso un importante acquisto per la prossima stagione, si tratta di Cosimo Chiricò, in arrivo a parametro zero dal Cesena, si tratterebbe di un ritorno dopo aver indossato la maglia giallorossa nel 2012. Trattativa che ...

Vodafone Happy Friday regala due buoni Acquisto per i Mondadori Store : Vodafone Happy Friday di questa settimana regala due buoni acquisto da 10 euro utilizzabile presso i Mondadori Store aderenti con una spesa minima di 30 euro: ecco i dettagli dell'omaggio in arrivo domani, 4 maggio. L'articolo Vodafone Happy Friday regala due buoni acquisto per i Mondadori Store proviene da TuttoAndroid.

Segnali d'Acquisto per LVMH : Chiusura del 2 maggio Punta con decisione al rialzo la performance della holding francese , tra i titoli dell'indice CAC40 , con una variazione percentuale dell'1,19%. Operatività odierna: A livello ...

Invito all'Acquisto per MARR : Chiusura del 2 maggio Bene la società alimentare , tra i componenti del FTSE Italia Star , con un rialzo dello 0,96%. Operatività odierna: Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di ...

Lisandro Lopez - Acquisto inutile per l'Inter : 1 milione di euro per 45 minuti : Sbarcato con grande entusiasmo , 'Sono in uno dei club più importanti del mondo, qui per la qualificazione alla Champions', , sebbene venisse da stagioni non propriamente esaltanti: 4 presenze nel ...

Segnali d'Acquisto per Blackrock : Chiusura del 27 aprile Punta con decisione al rialzo la performance di Blackrock , tra i titoli dell'indice S&P 100 , con una variazione percentuale dello 0,37%. Operatività odierna: A livello ...

Calciomercato Sampdoria - ecco il primo Acquisto per la prossima stagione [VIDEO] : Calciomercato Sampdoria – stagione positiva per la Sampdoria, percorso importante per la squadra di Giampaolo che adesso spera di chiudere il campionato nel miglior modo possibile. Nel frattempo si pensa anche al futuro ed al mercato, mossa nelle ultime ore. Ad un passo il primo acquisto per la prossima stagione, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si tratta di Lovro Majer, trequartista croato classe ’98 di ...