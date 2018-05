Accordo tra M5S e Lega | cosa succede adesso

'Matteo Renzi è contentissimo dell'Accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio'. Maria Teresa Meli - la verità sul Pd : ' Matteo Renzi è contentissimo'. Il leader del Pd avrebbe accolto così l'accordo di governo imminente tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio . A sostenerlo è Maria Teresa Meli , giornalista del Corriere ...

TIM-Mediaset - Accordo strategico su contenuti tv : Teleborsa, - TIM e Mediaset hanno raggiunto un accordo strategico che permetterà ai clienti TIMVISION di vedere tutti i canali in chiaro di Mediaset e accedere agli ultimi 7 giorni della ...

Marco Taradash - la badilata sull'Accordo tra Di Maio e Salvini : 'Se falliscono - il Colle li manda a fare gli spalamerda' : L'attesa per la formazione del governo Lega-M5s sta mettendo a dura prova i nervi degli italiani, compresi gli osservatori della politica come Marco Taradash , già provatissimi dopo due mesi di balletti inconcludenti. Il tempo delle chiacchiere per Luigi Di Maio e Matteo Salvini adesso è finito, con la caduta degli ultimi veti ...

Accordo vicino tra M5S e Lega per il governo Berlusconi dà l’ok all’intesa : Il governo di Movimento Cinque Stelle e Lega sembra cosa fatta. Il dialogo avviato nelle ultime ore tra i due partiti è maturato ed è stato superato l’ostacolo di Forza Italia: Silvio Berlusconi ha ceduto, accettando di non porre alcun veto e di lasciare a Matteo Salvini il governo con Luigi Di Maio senza far finire la coalizione di centrodestra....

Accordo vicino tra M5S e Lega per il governo. Chieste altre 24 ore. Berlusconi dà l’ok all’intesa : Basteranno 24 ore di trattative supplementari per sapere se si può formare un governo M5S-Lega, probabilmente con una «astensione benevola» da parte di Forza Italia. Matteo Salvini, ne è certo. Su cosa ne uscirà ci sono meno sicurezze: «Devo prima parlare con Di Maio e con Berlusconi: al momento non c’è una risposta definitiva da nessuno dei due» r...

Governo - che succede se Berlusconi "benedice" l'Accordo tra Salvini e Di Maio : Assedio della Lega e dei forzisti filoSalviniani a Silvio Berlusconi che è restio a concedere l'appoggio esterno di Forza Italia ad un Governo retto da 5 stelle e Lega. Ma, raccontano fonti azzurre, il...

Autotrasporto : siglato Accordo collaborazione trasportatori Italia-Svizzera : ... l'associazione svizzera dei trasportatori stradali merci e viaggiatori e Trasportounito, associazione italiana fortemente radicata nel mondo delle piccole e medie imprese di trasporto merci e ...

Governo - Accordo tra 5 stelle e Lega : "È tutto nelle mani di Berlusconi" : Ancora 24 ore per definire l'accordo per arrivare alla formazione di un Governo che Movimento 5 stelle e Lega definiscono "del cambiamento". È quanto hanno chiesto Luigi Di Maio e...

