Accordo Mediaset-Tim Vision per lo streaming dei canali in chiaro

Le reti Mediaset su Timvision Il fondo Elliott sblocca l'Accordo Un assegno da 40 milioni per il Biscione : La nuova era del fondo Eliott in Telecom sblocca subito l'accordo con Mediaset per portare le reti del Biscione su Timvision. Messo in stand by lo scorso anno per il mancato trattamento da parti correlate, i due gruppi che hanno entrambi Segui su affaritaliani.it

TIM-Mediaset - Accordo strategico su contenuti tv : Teleborsa, - TIM e Mediaset hanno raggiunto un accordo strategico che permetterà ai clienti TIMVISION di vedere tutti i canali in chiaro di Mediaset e accedere agli ultimi 7 giorni della ...

Mediaset firma un Accordo sui contenuti tv con Tim e si porta a casa 40 milioni : Tim e Mediaset hanno raggiunto un accordo strategico che permetterà ai clienti di TimVision di vedere tutti i canali in chiaro del Biscione e accedere agli ultimi sette giorni della programmazione resa disponibile online da Mediaset. Secondo l'agenzia Radiocor, Mediaset incasserà da Tim oltre 40 milioni di euro in tre anni.La società di brodcasting, nella sua nota per annunciare il contratto firmato con Tim, ha sottolineato ...

Mediaset sale in Borsa : +2 - 8% Si scommette sull'Accordo : Mediaset , nella foto l'ad Pier Silvio Berlusconi, ha guadagnato ieri in Borsa il 2,8% con l'idea che, sbloccata la partita Tim, Vivendi possa tornare a concentrarsi sulla partecipazione , 29,9%, nel ...

Giordani (Mediaset) : «Accordo con Sky impatto positivo fino a 70 mln annui» : L'accordo tra Mediaset e Sky dovrebbe avere un impatto positivo sul risultato operativo del gruppo di Cologno Monzese tra i 60 e i 70 milioni l'anno. Per il 2018 l'effetto positivo sarà intorno ai 30-35 milioni. È quanto sostiene il direttore finanziario di Mediaset, Marco Giordani, durante la conference call con gli analisti per la presentazione dei conti 2017. Confermato anche che Mediaset potrà vendere alcune attiv...

Sky - Mediaset - Accordo anche per lo streaming : i film di Premium su Sky onDemand : ... dopo l'accordo per i canali Premium su Sky, disponibili per gli abbonati a Sky Cinema con HD attivo, Sky e Mediaset si accordano anche per i contenuti in streaming . I film di Premium Cinema saranno ...

Diritti tv - l'Accordo tra Sky e Mediaset favorisce il canale della Lega : Un mercato stravolto dall'accordo tra Sky e Mediaset, ma nessun problema a presentare la fideiussione da 1,2 miliardi di euro entro i termini previsti, ossia il 26 aprile. È quanto sostengono da ...

Roures (Mediapro) : “L’Accordo Sky-Mediaset favorirà il progetto Serie A TV” : Il manager ha ammesso che il ritardo nella pubblicazione del bando sia da ricondurre alla nuova situazione scaturita dopo l’accordo tra Mediaset e Sky L'articolo Roures (Mediapro): “L’accordo Sky-Mediaset favorirà il progetto Serie A TV” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Roures (MediaPro) : «Accordo Sky-Mediaset cambia mercato» : L’accordo tra Mediaset e Sky Italia — che potrebbe portare a ridimensionare il ruolo di Premium, la pay tv del Biscione — cambia la situazione del mercato dei Diritti reelativi al calcio e potrebbe rendere la Lega Serie A “più recettiva” alla proposta di Mediapro di creare un canale dedicato al campionato da distribuire su diverse piattaforme. E’ quanto sostiene in un’intervista a Reuters Jaume ...

