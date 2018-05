Aborto | referendum in Irlanda | stop a inserzioni pro e contro su Facebook | Google e

U2/ Se Bono e compagni si schierano per l'Aborto libero nel referendum irlandese : Il gruppo irlandese del cantante Bono ha postato su twitter il proprio appoggio all'abolizione, nel prossimo referendum, dell'emendamento che vieta l'aborto. PAOLO VITES(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 06:08:00 GMT)U2/ "The Joshua Tree" trenta anni dopo: quattro irlandesi in cerca dell'America, di P. VitesU2/ "The Joshua Tree" trent'anni dopo: dove le strade non hanno nome, di L. Franceschini

Irlanda - il referendum sull’Aborto sarà il 25 maggio : Fra meno di due mesi, il prossimo 25 maggio, in Irlanda si terrà il referendum popolare per decidere se abolire la legge del 1983 che rese illegale l’interruzione della gravidanza. L’ottavo emendamento della Costituzione equipara il «diritto alla vita del nascituro» a quello della madre e vieta l’aborto in quasi tutti i casi (tranne quando mette a rischio la vita della donna), anche in quelli di stupro, di incesto o di anomalia fetale. È stato ...