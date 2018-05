A Sana hanno spezzato il collo Il padre ha confessato tutto

LA MORTE DI Sana : STRANGOLATA IN PAKISTAN/ Voleva sposare un italiano - le hanno spezzato il collo : SANA Cheema, morta in PAKISTAN: uccisa. Autopsia: osso del collo rotto, STRANGOLATA da padre e fratello? E' arrivato il primo esito dell'esame autoptico eseguito sulla ragazza PAKISTANa(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:59:00 GMT)

Sana - fermati per omicidio padre - fratello e zio/ “L’hanno uccisa loro”. Indagato anche un medico : Sana, fermati per omicidio padre, fratello e zio “L’hanno uccisa loro”. Arrivano nuovi aggiornamenti circa l'assassinio ella 25enne ragazza pakistana cresciuta a Brescia(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 09:41:00 GMT)

Pakistan - Sana da sgozzata a deceduta per infarto : i giudici hanno subito liberato il padre e fratello : Pakistan, Sana da sgozzata a deceduta per infarto: i giudici hanno subito liberato il padre e fratello La ragazza aveva un legame con un connazionale nato nel Bresciano e gli arresti dei due familiari erano dovuti all’accusa di omicidio che in 24 ore si è tradotta in morte per infarto. “InPakistan non c’è giustizia. Di […]

Pakistan - Sana da sgozzata a deceduta per infarto : i giudici hanno subito liberato il padre e fratello : La ragazza aveva un legame con un connazionale nato nel Bresciano e gli arresti dei due familiari erano dovuti all'accusa di omicidio che in 24 ore si è tradotta in morte per infarto. "InPakistan non c'è giustizia. Di certo aveva un biglietto aereo di ritorno per l'Italia" dicono i conoscenti.

Pakistan - Sana da sgozzata a morta per infarto : i giudici hanno liberato padre e fratello : «Dal Pakistan ci è stato detto che la vicenda è stata chiusa come morte per infarto e che il padre e il fratello di Sana sono tornati a casa». Lo ha riferito un amico della...

Pakistan - Sana da sgozzata a deceduta per infarto : i giudici hanno subito liberato il padre e fratello : La ragazza aveva un legame con un connazionale nato nel Bresciano e gli arresti dei due familiari erano dovuti all'accusa di omicidio che in 24 ore si è tradotta in morte per infarto. "InPakistan non c'è giustizia. Di certo aveva un biglietto aereo di ritorno per l'Italia" dicono i conoscenti.