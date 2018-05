A Roma bus ' anziani' | età media 11 anni

Roma - un altro bus in fiamme A piazza Venezia : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Ancora un bus a fuoco in centro a Roma. I vigili del fuoco stanno intervenendo a piazza Venezia, dove un principio di incendio si è sviluppato a bordo di un bus dell’Atac. Sul posto anche i vigili urbani.A quanto si apprende le fiamme sarebbero state causate da un corto circuito. L’autista della linea 46 (e non 98 come si era appreso in un primo momento) si è accorto subito del rumore mentre stava ...

Roma - principio di incendio su bus a Piazza Venezia : Fumo su bus della linea 46. A via Fori Imperiali scatta l'allarme. Dall'inizio del 2018 sono andati a fuoco 10 bus, 22 nel 2017, 14 nel 2016

Roma - bus Atac a fuoco a piazza Venezia/ Ultime notizie : principio di incendio causato da corto circuito : Roma, bus Atac a fuoco a piazza Venezia: principio di incendio causato da corto circuito. Le Ultime notizie: Morani (PD) chiede le dimissioni della sindaca Raggi(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 20:08:00 GMT)

Ancora allarme incendio su bus a Roma - due sos in centro : Sembrano non finire i guai per i bus della capitale. Dopo i due mezzi dell'Atac andati a fuoco due giorni con il rogo di un bus nella centralissima via del Tritone e un altro in fiamme in periferia, ...

Roma : stanco di aspettare bus sferra calcio a porta autista : Roma: sul posto Carabinieri stazione Eur Roma – Questa mattina un autista della linea 764 della Roma Tpl è stato vittima di un’aggressione. Il fatto è stato oggetto di agitazione indetta dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa-Cisal. Erano circa le 11.30 quando un giovane stanco di aspettare alla fermata in via del Tintoretto, all’arrivo del bus ha iniziato ad inveire contro l’autista.Il ragazzo salito a bordo, dopo ...

Roma : ennesimo problema per autobus Atac : Roma: a causare il problema attivazione estintore automatico Roma – Ennesima disavventura per un autobus Atac. Ci sono stati disagi per alcuni passeggeri a bordo di un’autoveicolo della linea 85 ieri sera, a piazza Venezia. Intorno alle 19.30 il mezzo, diretto alla stazione Termini con a bordo alcune decine di persone, ha terminato la sua corsa all’altezza dell’altare della Patria. La causa è una fuoriuscita di fumo ...

Roma TPL - SCIOPERO BUS OGGI : NON COINVOLTA RETE ATAC/ Servizio periferia a rischio : orari e linee coinvolte : ROMA, OGGI SCIOPERO bus TPL, a rischio il Servizio in periferia: non COINVOLTA la RETE ATAC. Più di 100 linee sono a rischio “fermo” per 24 ore, come protesta dei lavoratori non stipendiati(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:42:00 GMT)

Roma - giallo rifiuti abusivi : «Camion di altri comuni nelle discariche». Indagini dei vigili : L?allarme sui rifiuti di Roma tra fine aprile e inizio maggio è un giallo. Un mistero legato a doppio filo alle tonnellate di immondizia raccolta e portata nei centri Tmb gestiti...

Roma - sciopero dei bus : a rischio le linee in servizio nelle periferie : Gioved' 10 maggio i mezzi pubblici in periferia sono rischio per lo sciopero dei lavoratori della società «Roma Tpl», il consorzio privato che nella Capitale gestisce circa 100 linee di bus che ...