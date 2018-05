A Monza nel weekend il secondo round dell’ELMS

Diretta / Monza Olbia (risultato live 1-0) streaming video e tv : Gli ospiti crescono nel finale di frazione : Diretta Monza Olbia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Una partita poco importante, anche se gli isolani potrebbero prendersi i playoff(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 17:18:00 GMT)

Monza - blitz antidroga nella stazione diventata un ritrovo degli spacciatori : Nuovo blitz anti droga della polizia locale alla stazione ferroviaria di Monza. Giovedì pomeriggio gli agenti del Nost, il nucleo mobile voluto dall'attuale amministrazione comunale di centrodestra ...

Tomorrowland a Monza - ecco i primi nomi degli artisti che si esibiranno nel parco : L'idea dello show è semplicissima: sul palco - come sempre spettacolare - che verrà allestito a Monza e nelle altre città si alterneranno diversi dj e numerosi collegamenti in diretta streaming con l'...

Monza : Gemitaiz alla Feltrinelli dopo l'uscita dell'album "Davide" : Il rapper romano Gemitaiz passa da Monza per promuovere il suo ultimo album di inediti, "Davide", appena uscito: la tappa domenica 22 aprile alla Feltrinelli. Passa da Monza l'instore tour di Gemitaiz ...

Monza - tour nelle aree dismesse : le due trasformazioni della ex Buon Pastore : Sono almeno due le trasformazioni fondamentali previste per l'area dell'ex Buon Pastore di via Cavallotti a Monza, dismessa da decenni. La prima riguarda la metamorfosi della chiesa , sconsacrata, , ...

Brianza Bike Fest nel parco di Monza : in arrivo due giorni dedicati alle bici : Sarà la Cascina Costa Alta a fare da sfondo alla prima edizione del Brianza Bike Fest, una due giorni tutta dedicata agli amanti delle due ruote. L'appuntamento è per il 14 e 15 aprile. Sarà la ...

Monza - tour nelle aree dismesse : un futuro polifunzionale per la ex Pagnoni - VIDEO : VIDEO - Sopralluogo giovedì alla ex Pagnoni di via Sempione a Monza: ieri fiorente impianto industriale, oggi area dismessa di 17mila metri quadri. Amministrazione e proprietà stanno "dialogando" alla ...

Monza : 7 arresti per truffe nelle spedizioni - rubati strumenti a Zucchero : Fingevano di essere una ditta di trasporto regolare, ma in realtà ritiravano indebitamente le commesse e si appropriavano della merce. Sette persone sono finite in manette tra le province di Monza e Brianza, Bergamo, Brescia e anche in Sicilia, a Trapani. Un’organizzazione sgominata dai carabinieri del comando provinciale di Milano in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Monza con le accuse di associazione per ...

Nel weekend torna l'ora legale e al parco di Monza scatta l'orario estivo : Ore 2 nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo: torna l'ora legale. Orologi avanti di 60 minuti, un'ora di sonno in meno e un'ora di luce in più verso la bella stagione. Da godersi con l'orario ...

Due boati sentiti a Monza - Brianza e nel nord Italia : due aerei hanno infranto il muro del suono : Due botti, forti come esplosioni. Si sono sentiti intorno alle 11.20 a Monza, in Brianza, a Como e a Bergamo. Forti tanto da far tremare i vetri. Molte scuole sono state evacuate per precauzione. La ...

Calcio - serie C : Monza sconfitto in Toscana - nel fango vince il Gavorrano : Monza sconfitto in Toscana. Al Brianteo sotto il diluvio era stato un pareggio, in Toscana sotto la pioggia battente il Gavorrano si è portato a casa tre punti preziosi per la sua corsa verso i ...

Buche nelle strade di Monza e Brianza : su Facebook rimbalza la foto fake di Seregno : Le Buche nelle strade sono state l'argomento del giorno per giorni e forse ora, con la tregua del maltempo, i vari Comuni riusciranno a metterci una toppa. E su Facebook è rimbalzata la foto di un'...