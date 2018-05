A Milano c' è la mostra più ossessiva dell' anno

Huawei P20 Pro invade Milano con la mostra “Un Nuovo Rinascimento della Fotografia” : Huawei inaugura a Milano, in Corso Vittorio Emanuele, la mostra "Un Nuovo Rinascimento della Fotografia", con scatti di iconiche opere d'arte (Leonardo Da Vinci, Caravaggio, Renoir, Dalì e non solo) rivisitate in chiave moderna con lo smartphone Huawei P20 Pro. L'articolo Huawei P20 Pro invade Milano con la mostra “Un Nuovo Rinascimento della Fotografia” proviene da TuttoAndroid.

Il Centro Ceco di Milano propone una mostra tematica : Cent’anni fa la fondazione della Cecoslovacchia, 50 anni fa la Primavera di Praga. Da lunedì 7 maggio, all’Urban center di

La grafica dello studio Helmo in mostra a Milano : Formateca, la mostra di grafica del duo francese Helmo. Dall’8 maggio al 10 giugno 2018 presso la libreria 121+, via Savona, Milano. Leggi

Mostra Harry Potter : le quattro installazioni "magiche" a Milano. FOTO : Mostra Harry Potter: le quattro installazioni "magiche" a Milano. FOTO Per celebrare "Harry Potter: The Exhibition", Mostra dedicata al mondo di J. K. Rowling in arrivo il 12 maggio alla Fabbrica del Vapore, nella città sono comparse riproduzioni degli oggetti appartenenti alla saga del piccolo ...

Harry Potter : The Exhibition - la mostra evento a Milano : A 20 anni dalla pubblicazione in Italia del primo romanzo della saga di Harry Potter e in attesa dell’uscita di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, nei cinema dal 15 novembre, i fan del "Wizarding World" di J.K.Rowling potranno festeggiare con la mostra Harry Potter: The Exhibition (12 maggio - 9 settembre), i nuovi cofanetti della saga disponibili dal 20 maggio e tutto il merchandising del mondo di Hogwarts. ...

Milano - Gentiloni e Casellati inaugurano il Salone del Mobile : 'Qui l'Italia dimostra di poter crescere' : Taglio del nastro questa mattina a Milano per l'edizione 2018 del Salone del Mobile . A inaugurare la manifestazione è stato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni insieme al presidente di ...

Teatro alla Scala di Milano - a 150 anni dalla morte di Rossini una mostra ne celebra il genio : In occasione del 150° anniversario della scomparsa del grande compositore, la Scala allestisce una mostra che ripercorre fortuna e allestimenti scaligeri delle sue opere. L’esposizione, dal titolo “Gioachino Rossini al Teatro alla Scala”, sarà aperta al pubblico fino al 30 settembre.Continua a leggere

Tutto l’universo in immagini : gli affascinanti tarocchi del Mantegna in mostra a Milano : Considerato per molto tempo soltanto un curioso mazzo di tarocchi, il corpus di stampe racchiude in realtà Tutto il sapere medievale: arte, religione, cosmologia e politica in immagini. Anche se non fu Mantegna l’autore di quest’opera straordinaria.Continua a leggere

Milano Design Week - una mostra sui 40 anni delle maglie da calcio Nike : La mostra sarà solo una delle attrazioni dell'evento “Brothers of the world” organizzato da Nike per la Milano Design Week 2018 L'articolo Milano Design Week, una mostra sui 40 anni delle maglie da calcio Nike è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mini - Alla Triennale di Milano una mostra sulla storia del marchio : La Mini si mette in mostra: Alla Triennale di Milano va in scena Dont Need A title. Mini, inspired by origins. Si tratta di unesposizione ideata per celebrare la storia del marchio britannico e aperta gratuitamente al pubblico fino al 27 maggio. Omaggio al Dna Mini. Il percorso della mostra, articolato in quattro differenti stanze e altrettanti temi, ha lintento di sottolineare i valori caratteristici del Dna Mini, dAlla ...

“Signore” di Giovanni Boldini in mostra al GAM di Milano : La Galleria d’Arte Moderna (GAM) di Milano rende omaggio, fino al prossimo 17 giugno, al pittore Giovanni Boldini. La mostra è stata inaugurata circa un mese fa, lo scorso 16 marzo, e porta il titolo “Boldini. Ritratto di Signora.” Infatti, Giovanni Boldini ne è il protagonista insieme alle celebri figure femminili da lui ritratte nel vortice della mondanità e della bellezza tipiche di un periodo qual è stato la Belle Époque. L’opera ...

Intesa Sp : la collezione Agrati in mostra alle Gallerie d'Italia a Milano (2) : (AdnKronos) - Dall’Informale alla Pop Art, dall’Arte Povera alla Conceptual Art per arrivare al Neoespressionismo e alla Transavanguardia, la collezione attraversa e intreccia i movimenti che hanno segnato il percorso dell’arte non solo italiana ma internazionale nella seconda metà del Novecento. "L

Intesa Sp : la collezione Agrati in mostra alle Gallerie d'Italia a Milano : Milano, 11 apr. (AdnKronos) - Il patrimonio artistico di Intesa Sanpaolo si arricchisce di una delle più importanti raccolte di arte contemporanea, la collezione Luigi e Peppino Agrati, a seguito della decisione del cav. Luigi Agrati di donare alla banca l’intero complesso di opere. Una selezione di