A Madrid Nadal ai quarti con record | ha vinto 50 set di fila sulla terra rossa

Atp Madrid : Nadal da record - fuori Del Potro - Zverev e Thiem ok : L'argentino, numero 6 del mondo e 4 del seeding, si è fatto sorprendere dal serbo Dusan Lajovic, numero 95 Atp, con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-6 , 8-6, dopo due ore e 17 minuti. Anche Dominic Thiem ...

ATP Madrid 2018 : Nadal imbattibile - ai quarti con Thiem : ...12 maggio ore 16 - prima Semifinale - ore 21 - seconda Semifinale domenica 13 maggio ore 18.30 - Finale Il Masters di Madrid verrà trasmesso in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2018 : i risultati di giovedì 10 maggio. Nadal fa 50 e vola ai quarti. Lajovic elimina Del Potro : Continua in maniera perfetta la marcia di Rafa Nadal. Lo spagnolo si qualifica per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid dopo aver sconfitto in due set l’argentino Diego Schwartzman. Con questo successo Rafa è arrivato a quota 50 set vinti consecutivamente sulla terra rossa. Ora il numero uno del mondo se la vedrà con l’austriaco Dominic Thiem, che ha sconfitto dopo tre set e quasi due ore e mezza di gioco il croato Borna ...