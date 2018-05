A Genova dal 10 al 12 maggio arriva il Festival del Mare

Genova - il video del salvataggio del macchinista dal treno deragliato - : Il macchinista, che in questo filmato viene estratto dal convoglio grazie all'intervento dei Vigili del fuoco, ha detto di avere avuto un mancamento e di non avere fatto in tempo a frenare. La Procura ...

Genova - il video del salvataggio del macchinista dal treno deragliato : Genova, il video del salvataggio del macchinista dal treno deragliato Il macchinista, che in questo filmato viene estratto dal convoglio grazie all'intervento dei Vigili del fuoco, ha detto di avere avuto un mancamento e di non avere fatto in tempo a frenare. La Procura ha aperto un'inchiesta Parole chiave: ...

Genova - ubriaco investito dalla metro/ Convoglio lo travolge ma lui si lamenta che non lo lasciano dormire : Un Convoglio della metropolitana genovese travolge un ubriaco alla stazione di Brignole ma gli passa sopra senza colpirlo: è successo ieri sera, travolto ma miracolosamente illeso(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 10:36:00 GMT)

Emanuele Dabbono a Genova - i brani della sua carriera registrati dal vivo per un nuovo album : info e biglietti : Emanuele Dabbono a Genova per un concerto al Teatro La Claque. Sabato 21 aprile il cantautore genovese si esibirà al teatro in uno show unico, accompagnato da una formazione di musicisti speciale. Per l'occasione, Emanuele Dabbono a Genova oltre a prsentare dal vivo l'album Totem, pubblicato lo scorso 27 ottobre, ripercorrerà tutta la sua carriera artistica: il concerto sarà registrato per poi realizzare un album live in uscita ...

Festival del Mare a Genova dal 10 al 12 maggio : Centoventi gli ospiti attesi e più di 300 le persone coinvolte nell'organizzazione di tavole rotonde, workshop, conferenze divulgative, laboratori didattici, mostre e spettacoli e una rassegna ...

Genova : dal 10 al 12 maggio la prima edizione del Festival del Mare : Porto Antico, Acquario e Galata Museo del Mare ospiteranno dal 10 al 12 maggio la prima edizione del Festival del Mare, ideato e organizzato dall’Università di Genova. In tre giorni 20 discipline, più di 50 eventi per ogni genere di pubblico: tavole rotonde, workshop, conferenze divulgative, laboratori didattici, mostre e spettacoli e una rassegna cinematografica, 120 ospiti e più di 300 persone coinvolte nell’organizzazione. Un’occasione ...

“C’è qualcosa nell’insalata”. L’orribile scoperta di una coppia a Genova. Seduti a pranzo - notano qualcosa di strano nella busta appena comprata. Una storia horror finita in ospedale : Cosa c’è di meglio, quando non si ha tempo di cucinare e si vuole mettere sotto i denti qualcosa di salutare, di una bella insalata, soprattutto nelle giornate estive? Niente verrebbe da pensare, con tanti di noi che puntualmente optano per una simile soluzione soprattutto quando il caldo non dà tregua. Peccato però che non sempre il contenuto delle buste che acquistiamo al supermercato corrisponda a quello dei nostri sogni, ...

Via Roma a Genova e la sperimentazione - il vocabolo ignorato dalla politica : Genova - C'è una parola che sembra completamente uscita dal vocabolario delle amministrazioni pubbliche locali e quella parola è: sperimentazione . Ogni sindaco che si rispetti ha la legittima ...

Euroflora 2018 : il florovivaismo in mostra a Genova dal 21 aprile al 6 maggio : A Euroflora 2018, in calendario a Genova dal 21 aprile al 6 maggio, per la prima volta nei Parchi di Nervi saranno presenti le migliori produzioni florovivaistiche italiane, con alcune presenze internazionali da Taiwan, Pechino, Francia, Spagna, Stati Uniti. Con oltre 27.000 aziende florovivaistiche e 100.000 addetti l’Italia vanta una tradizione risalente ai primi dell’Ottocento nella produzione di fiori e piante ornamentali e ...

Uomo si butta dal ponte Monumentale - Genova via XX Settembre/ Ultime notizie : morto sul colpo - strada chiusa : Uomo si butta dal ponte Monumentale a Genova in via XX Settembre: la vittima, morta sul colpo, sarebbe un tunisino. Vani i tentativi di farlo desistere.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:23:00 GMT)

Genova. Angela Jenny Reyes Coello uccisa dal marito : Femminicidio a Genova. Una donna di 46 anni sudamericane è stata uccisa dal marito. Angela Jenny Reyes Coello è stata trovata

Genova - 24ENNE CADE DAL MURETTO E MUORE/ Precipita per recuperare la felpa fuori dalla discoteca : GENOVA, 24ENNE CADE dal MURETTO e MUORE: tragico destino per un giovane ecuadoriano fuori dalla discoteca Estrella. Stava cercando di recuperare la felpa ma ha perso l'equilibrio...(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 12:49:00 GMT)

