A che punto è la trattativa per il nuovo governo

Il presidente del Portogallo ha messo il veto su una legge che avrebbe reso più facile il cambio di genere dal punto di vista legale : Il presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa ha messo il veto su una legge che avrebbe reso più facile il cambio di genere dal punto di vista legale. Se la nuova legge fosse entrata in vigore avrebbe permesso a The post Il presidente del Portogallo ha messo il veto su una legge che avrebbe reso più facile il cambio di genere dal punto di vista legale appeared first on Il Post.

Malattie reumatiche al femminile - al Sant'Anna il punto sulla prevenzione : A ottobre, in occasione della Giornata mondiale delle Malattie reumatiche, organizzeremo un evento live in streaming su Facebook dando la possibilità alle donne di rivolgere le domande nel corso ...

Cambridge Analytica e Big Data : a che punto siamo? : La Psicometria è una scienza molto complessa, cerca di individuare metodi per comprendere e misurare le attitudini degli esseri umani, gli stili di vita, i desideri, i gusti, … , che possiamo ...

Inaugurato il punto di ascolto a sostegno delle famiglie che vivono la Sindrome di Down "Vita 21 Enna" consegue un altro obiettivo e così ... : E a testimonianza della profonda collaborazione con il mondo della scuola la presenza dell' IPS "Federico II" di Enna, che ha garantito il servizio di accoglienza e ristorazione al termine della ...

Vitalizi. A che punto è la riforma bandiera del M5S : Il Movimento 5 Stelle vuole accelerare sull’abolizione dei vitalizi, che considera il “primo risultato che possiamo portare a casa”. Un concetto che, spiega il Fatto Quotidiano, Luigi Di Maio ha rilanciato alle telecamere di Rete 4, davanti a Montecitorio: “Noi – dice l’aspirante premier – ce la stiamo mettendo tutta per tagliare i vitalizi prima che si vada a votare. Cerchiamo ...

Red Dead Redemption 2 : tutti i dettagli di un mondo vivo che punta a diventare il punto di riferimento degli open-world : Quelle che stiamo vivendo sono giornate molto interessanti per i fan di Red Dead Redemption 2 e lo sono non solo per la pubblicazione del terzo trailer ma anche per le informazioni sul gioco che stanno trapelando in rete grazie ad alcune anteprime esclusive sparse su vari siti.In questo caso ci baseremo su alcune informazioni provenienti dal provato di IGN che sono state riportate da VG247.com. Le informazioni delineano un titolo che potrebbe ...

Blanchett accusa Weinstein 'Inappropriato anche con me. Non torniamo al punto zero' - People - Spettacoli : Cate Blanchett si unisce al coro di #MeToo: anche con lei, ha confessato l'attrice australiana a Variety , l'ex boss di Miramax Harvey Weinstein si è comportato 'in modo non appropriato'. La star di ...

MotoGP - Marc Marquez e l’unico punto debole che lo rende vulnerabile. Se messo sotto pressione… : Prima gara europea per il Motomondiale, che, come sempre, comincia il suo viaggio nel Vecchio Continente da Jerez. Il GP di Spagna comincia con Andrea Dovizioso in vetta alla classifica ma con Marc Marquez alle calcagna, dopo un inizio di stagione da protagonista assoluto (nel bene e nel male). La Yamaha, invece, continua a mostrare un doppio volto: se Maverick Viñales ha ritrovato confidenza, non si può dire lo stesso per Valentino ...

Roma - cuore e orgoglio : Liverpool dominato - arrivederci Champions nella festa dell’Olimpico. Ecco perché questo è un punto di partenza [FOTO] : 1/23 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

Giro d’Italia 2018 : il caso doping di Chris Froome. A che punto è il processo? Le possibili sentenze - rischio squalifica : Chris Froome è pronto per partecipare al Giro d’Italia 2018 che scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France e dell’ultima Vuelta partirà con tutti i favoriti del pronostico per conquistare la prima maglia rosa della sua carriera e infilare il Grande Slam spalmato su due anni ma è innegabile che correrà con una spada di Damocle sulla testa: il caso salbutamolo è infatti una macchia sulla ...

A che punto è la Serie B : È un torneo ancora apertissimo: l'Empoli è già in Serie A ma dalla seconda all'ottava posizione ci sono sette squadre in cinque punti The post A che punto è la Serie B appeared first on Il Post.

Prosegue lo sviluppo di The Last of Us Part 2 - a che punto è il motion capture : The Last of Us - Part 2 è senza dubbio uno dei più attesi giochi di questa generazione, anche se sembra ancora piuttosto lontano dal lancio, ma i fan sella serie Naughty Dog saranno ovviamente entusiasti di sapere che lo sviluppo procede (a quanto pare) piuttosto bene. Come dimostrano alcune immagini caricate dagli attori che sono coinvolti nel progetto - e nell'interpretazione dei protagonisti - la fase di motion capture è in pieno ...

"Privatizzare Atac non può che far aggravare i problemi". Intervista a Stefano Fassina - da Puntocritico.info - : Ha un senso oggi ricostruire la sinistra se si ridefinisce e rivitalizza l'intervento pubblico nell'economia e la funzione dello Stato nazionale, se si riunifica il frammentato mondo del lavoro, se ...

Pronostico Fiorentina Napoli/ Il punto di Rino Marchesi : azzurri superiori - ma Pioli… - esclusiva - : Pronostico Fiorentina Napoli, il punto di Rino Marchesi: azzurri superiori, ma Pioli… , esclusiva, . Presentazione ed analisi della partita di Serie A.