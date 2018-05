Roma. Il 4 maggio 2018, nella splendida cornice del Palazzo del Quirinale, ha avuto luogo la cerimonia di ...

In arrivo il governo M5S-Lega : ipotesi staffetta sul premier - c'è il ticket Fraccaro-Giorgetti : Il rebus Palazzo Chigi, dopo che s'è sciolto il rebus Berlusconi, è quello al momento più resistente. Chi diventa premier? Ieri è ruotato tutto intorno al super-nome e...

Berlusconi : «Che facciano - se ne sono capaci». I tormenti del leader di FI : La domanda resta inevasa, e anche questa è una novita della politica ai tempi della Terza Repubblica, nonostante il governo giallo-verde sia ancora da fare. Salvini deve riuscire a convincere Di Maio ...

Salvini parte da Giorgetti. Con M5S il primo duello è sul nome del premier : Matteo Salvini riunisce i suoi gruppi parlamentari e suggerisce loro di «disdire le ferie» perché il voto è dietro l'angolo. Eppure, mentre il leader leghista parla, a metà giornata, il pessimismo ...

Di Maio si prepara alla trattativa : no a un premier in quota Lega : ... una parte dei Cinque Stelle, dopo aver insistito a lungo sulla necessità di un presidente del Consiglio eletto, preferirebbe una personalità politica. La svolta che spalanca le porte a un possibile ...

Def : monito da Corte dei Conti e Istat. Preoccupa stallo politico e dazi USA : Il Documento di economia e finanza (Def) è al centro del dibattito. Sul tema, il Presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema, è intervenuto in audizione davanti alle Commissioni speciali di Camera e Senato attraverso un corposo monito: “Non sottovalutare la precarietà dell’assetto del nostro sistema fiscale che, in questi anni segnati dall’urgenza di reperire risorse nell’immediato ai fini del riequilibrio dei Conti pubblici, si è ...

Sivlio e la moda : cosa resta dello stile di Berlusconi dopo l'uscita di Loro 1 e 2 : Abbiamo così preso le distanze dalla cronaca ricreando tutto con atelier specializzati come le Sorelle Padovan, Attolini, Gai Mattiolo, Tirelli e Albano'. Il lavoro sul costume Berlusconiano di Loro ...

Morta in Pakistan - padre confessa : ANSA, - BRESCIA, 10 MAG - Il padre di Sana Cheema, già in arresto da tre settimane, avrebbe confessato di aver ucciso la figlia, Morta in Pakistan lo scorso 18 aprile. Lo riferiscono media pachistani. ...

Scossa di magnitudo 3.6 in Friuli : ANSA, - PORDENONE, 10 MAG - Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata questa sera, alle 23.48 in Friuli, con epicentro a Bordano , Udine, . Il terremoto è stato avvertito ...

Parla umbro il Festival dell'Abi : ROMA Parla umbro il Festival della cultura creativa. Alla manifestazione, promossa per il quinto anno dall'Abi , Associazione Bancaria Italiana, , si è infatti particolarmente distinto il laboratorio ...

Umbria - il Restone Brachiuro nelle razze canine : PERUGIA La Regione Umbria ha inserito nell'anagrafe canina regionale il Restone Brachiuro, antica razza di cane da ferma a coda corta naturale e a pelo duro al centro di un progetto di recupero e ...

L'Università di Brandeburgo ad ASSISI : ASSISI Ben 20 studenti del Master Internazionale di Studi in Cultural Heritage delL'Università di Brandeburgo sono in visita-studio ad ASSISI , fino all'11 maggio, , per incontrare i principali ...

A Foligno gli "stati generali del turismo Umbria' : Foligno "Stati generali del turismo dell'Umbria: verso il primo Masterplan triennale" è il tema dell'iniziativa che, promossa dall'assessorato regionale al turismo, si terrà venerdì 11 maggio a ...

ASSISI - CONCORSI BALCONI FIORITI E INFIORATE 2018 : ASSISI Il Comune di ASSISI informa la cittadinanza che sono stati pubblicati gli avvisi e le schede di partecipazione ai CONCORSI "BALCONI FIORITI" , scadenza mercoledì 30 Maggio 2018, ore 13.00, e "...

Problemi Destiny 2 per gli Assalti Eroici - come evitare il bug : Gli utenti più assidui di Destiny 2 avranno senza ombra di dubbio notato alcuni Problemi con gli Assalti Eroici dello sparatutto Sci Fi: nelle ultime ore non sono state infatti poche le segnalazioni in merito pervenute a Bungie, che ha constatato la presenza di un bug che sostanzialmente non permette di progredire verso il traguardo settimanale prefissato nel completamento di cinque Assalti. Una soluzione per il tutto ovviamente c'è, e gli ...