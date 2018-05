2018 Anno record di morti bianche | 221

Cross Festival 2018. Danza - Performing Art - Award - Residenze 13 giugno - 1 luglio a Verbania - Cannobio e Domodossola : L'ingresso agli spettacoli di Cross Festival 2018 è a pagamento, 10 e 5 euro, ad esclusione di "Tacco 12 " Nina's Drag Queens", e "Les amants du ciel", 'My place' e il concerto delle Riciclette. ...

Giro d’Italia 2018 - settima tappa Pizzo-Praia a Mare : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : Venerdì 11 maggio si correrà la Pizzo-Praia a Mare, settima tappa del Giro d’Italia 2018. Frazione molto semplice di 159 chilometri che con buona probabilità si concluderà in volata: i velocisti hanno già messo il mirino su questo appuntamento dopo le tre difficili tappe in Sicilia, Elia Viviani e i suoi avversari sono pronti a regalare spettacolo. La Pizzo-Praia a Mare si snoderà interamente in Calabria, nello specifico verranno ...

Immagini che raccontano e testi che fanno immaginare : alla collana 'Rivoluzioni' il premio Andersen 2018 : E ora, 'Rivoluzioni' ha vinto non a caso come 'miglior collana di narrativa' il prestigioso premio Andersen-Il mondo dell'infanzia - considerato il più importante riconoscimento italiano attribuito ...

Festa della Mamma 2018 : tutte le star che hanno avuto un figlio da inizio anno ad oggi : C'è chi festeggia per la prima volta The post Festa della Mamma 2018: tutte le star che hanno avuto un figlio da inizio anno ad oggi appeared first on News Mtv Italia.

Mafia - da gennaio già sciolti 16 Comuni : il 2018 può essere anno del record negativo : In provincia di Vibo Valentia ne hanno sciolti due lunedì scorso, assieme a un comune del Catanese e alla piccola Surbo, alle porte di Lecce. Nel paese salentino a giugno si sarebbe dovuto votare per l’elezione del sindaco e invece gli affidamenti dei lavori, gli appalti, le ditte di fiducia dell’amministrazione e l’assegnazione dei sussidi alle famiglie, hanno spinto il prefetto a chiedere di fermare tutto per diciotto ...

Finale Coppa Italia 2018 - Juventus-Milan all’Olimpico di Roma : in palio il primo trofeo dell’anno – la diretta : <!-- --> L’attesa: tutto esaurito allo stadio Olimpico Grande attesa per la Finale di TIM Cup tra Juventus e Milan, in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma, alle ore 21. Biglietti esauriti e botteghini chiusi, per un incasso che supera i 3,8 milioni di euro. In tribuna anche più di 1.700 bambini degli oratori del CSI e 200 ...

Giro d’Italia 2018 - sesta tappa Caltanissetta-Etna : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : Giovedì 10 maggio si correrà la sesta tappa del Giro d’Italia 2018: la Caltanissetta-Etna di 164km chiude il trittico nella bellissima Sicilia. In programma il primo arrivo in salita di questa Corsa Rosa, si arriva all’Osservatorio Astrofisico del Vulcano più alto d’Europa, un’ascesa inedita per il Giro d’Italia. La scalata all’Etna sarà lunga ben 15 chilometri: i primi 10 su carreggiata di media ampiezza che ...

Windows Timeline : Android e iOS saranno compatibili entro la fine dell’anno [Build 2018] : [Aggiornamento] Joe Belfiore, durante la seconda giornata del keynote, ha rivelato alcune immagini che mostrano Windows Timeline in esecuzione su Android e iOS: Articolo originale, Windows Timeline rappresenta la novità più importante introdotta con April Update e il suo principale obiettivo consiste nel sincronizzare più PC e tablet Windows 10 uniti da uno stesso account Microsoft. Alla conferenza Build 2018, l’azienda guidata da ...

The Voice of Italy 2018 : ospiti della finale - inediti e cosa faranno i giudici : Betta Lemme e Mihail ospiti della finale di The Voice of Italy 2018 La RAI rivela ufficialmente i nomi dei super ospiti della finale di The Voice of Italy 2018. I due cantanti presenti nell’ultima puntata del talent di Rai2 sono Betta Lemme e Mihail. Lei è conosciuta anche o forse soprattutto per la canzone […] L'articolo The Voice of Italy 2018: ospiti della finale, inediti e cosa faranno i giudici proviene da Gossip e Tv.

Festival di Cannes : il 2018 è l'anno delle donne : In questa edizione particolarmente delicata, Thierry Frémaux , delegato generale della rassegna, vuole certamente portare aria di svolta, visti i recenti scandali che hanno travolto il mondo del ...

Google I/O 2018 / Manca poco all'evento hi-tech dell'anno : come seguirlo in diretta streaming : Google I/O 2018, Manca poco all'evento hi-tech dell'anno: come seguirlo in diretta streaming a partire dalle 19.00 ora italiana. Cosa c'è da aspettarsi e di cosa si parlerà stasera.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:14:00 GMT)