20 stagioni di Law & Order | Unità Speciale rinnovata da NBC | il finale della 18° in

(Di giovedì 10 maggio 2018) 20per Lawda NBC proprio nelle scorse ore mentre il pubblico italiano di Top Crime questa sera vedrà il18°. Ben tre episodi in onda oggi, 10 maggio, per chiudere in bellezza una stagione che tante soddisfazioni ha dato ai fan tra casi più o meno molto vicini alla realtà.Negli Usa, intanto, si festeggiano i 20 anni di Lawdopo gli ottimi ascolti19esima stagione e una media di 8,9 milioni di spettatori totali.Per il pubblico italiano ci vorrà qualche mese prima di vedere in chiaro gli episodi attualmente in onda negli Usa (e su Mediaset premium) mentre il prossimo autunno quello americano vedrà quellistagione numero 20. La squadra e i loro casi sapranno stupirci ancora?L'appuntamento è a partire dalle 21.10 con gli ultimi tre episodi di Law...