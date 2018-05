“20” omaggia la futura principessa Meghan Markle con due maratone di “Suits”

superguidatv

(Di giovedì 10 maggio 2018) I tabloid di tutto il mondo non fanno che parlare di Loro:e il Principe Harry presto convoleranno a nozze. Matrimonio che si terrà il 19 maggio nel castello di Windsor, nel Regno Unito che sarà ripreso dalle più importanti televisioni del globo. Per l’Italia ci sarà Silvia Toffanin che regalerà ai telespettatori l’emozione del matrimonio regale su canale 5. Potrebbe interessarti:TG5 – Verissimo: le nozze die Harry in diretta su Canale 5 Sabato 19 maggio, gli occhi del mondo saranno puntati sul Matrimono die Harry Mediaset, oltre a regalarci la diretta dell’evento, omaggerà i fans dellatrasmettendo suuna full immersion della serie tv «Suits», che ha reso famosa in tutto il mondo l’(ormai) ex attrice. Il legal drama firmato da Aaron Korsh, sarà trasmesso in una maratona tv suil nuovo canale Mediaset dalle 7.00 ...