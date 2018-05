13 MAGGIO - MOSTRA ITINERANTE

A Lucca la mostra OMAGGIO a Frida : Patrocinata dall'Ambasciata del Messico in Italia verrà inaugurata il 12 maggio la mostra internazionale dedicata a Frida

31' Salone internazionale del Libro di Torino. Dal 10 al 14 MAGGIO "Tra isola e mondo" la Sardegna va in mostra con editoria - festival - ... : ... ciascuno per la propria Regione: Chi voglio essere? Perché mi serve un nemico? A chi appartiene il mondo? Dove mi portano spiritualità e scienza? Che cosa voglio dall'arte: libertà o rivoluzione? E ...

Motorexperience Expo - dall'11 al 13 MAGGIO alla Mostra d'Oltremare. : Le esperienze dal vivo e gli spettacoli sono gli ingredienti principali dell'evento che animerà alcune città italiane nel 2018: stunt-show, test-drive, taxi-drifting, simulatori professionali, raduni,...

Il Segreto Anticipazioni 8 MAGGIO 2018 : Matìas vuole dimostrare il proprio amore a Marcela : Il giovane intende riconquistare la fiducia della Del Molino, incerta riguardo alla stabilità del loro matrimonio.

Primo MAGGIO - Karl Marx ha duecento anni ma non li dimostra : Questo Primo maggio, festa del lavoro, assume un significato particolare. Il 5 maggio del 1818, infatti, nasceva a Treviri Karl Marx. A 200 anni dalla nascita tutti devono riconoscere che si tratta del pensatore più poderoso e complessivo dell’epoca contemporanea. Più che mai valida è la sua affermazione secondo la quale la storia è storia di lotta di classe e che, quindi, la lotta di classe è il motore della storia. Anche ai nostri ...

1 MAGGIO : domani apre mostra Cyclopica - oMAGGIO e celebrazione del lavoro : Milano, 30 apr. (AdnKronos) – Non è una data casuale quella scelta per l’inaugurazione di Cyclopica, la grande mostra di Salini Impregilo, che domani – 1 maggio – aprirà al pubblico alla Triennale di Milano. Il racconto di un secolo di cantieri, in Italia e nel mondo, è un modo per raccontare il ‘lato umano delle infrastrutture’ e per celebrare gli uomini che hanno reso possibile tutto questo, talvolta in ...

"Gli amici del bosco" di Giancarlo Ferrero in mostra a Pollenzo fino al 10 MAGGIO : A Pollenzo di Bra, in provincia di Cuneo, è stata inaugurata nello Spazio Eventi la mostra "Gli amici del bosco", rassegna di tavole di Giancarlo Ferrero, visitabile fino al 10 maggio. Pur essendo ...

Cervia Città Giardino giunge alla 46° edizione : torna a MAGGIO la mostra d’arte floreale più grande d’Europa : La primavera è la stagione dei fiori, che con i loro colori pastello e il profumo inebriante, dipingono le giornate di leggerezza e incanto. È la natura, bellezza, che veste di verde le più belle città italiane!E di verde si 'veste' Cervia, in provincia di Ravenna, che anche quest'anno ospita la mostra d'arte floreale a cielo aperto più grande d'Europa: nella sua pineta, tra mare e saline, nel mese di maggio il ...

WAEREDROPS 'Essere gocce'. Splendida mostra da vedere - fino al 13 MAGGIO alla Pinacoteca orlandina : Obiettivo fondamentale della mostra è quello di sensibilizzare le nuove generazioni, attraverso il connubio tra arte, scienza e coinvolgenti sistemi di comunicazione e formazione per ritrovare la ...

Prosegue fino al 6 MAGGIO la mostra 'Castiglione del Lago e la Colombia' : Una nazione che ha dimostrato al mondo che cambiare è possibile. Protagonisti delle sezioni in mostra sono due personaggi colombiani, Gabriel García Márquez scrittore premio Nobel alla letteratura e ...

La Fortezza degli Artigiani - dal 21 aprile al primo MAGGIO in mostra le eccellenze italiane e internazionali : Tante le novità di quest'anno , così come i progetti speciali e le iniziative rivolte a espositori e visitatori: dai laboratori live ai cooking show, dagli spettacoli musicali agli eventi culturali ...

Chiara Ferragni - troppo tardi : ecco il tatuaggio dedicato a Leone prima mostrato sui social e poi cancellato. C’era anche la spiegazione di quell’oMAGGIO al figlio impresso sulla pelle : la foto che pochi hanno potuto vedere : Dopo quelle 24 ore di stop ai social causa parto, Chiara Ferragni è tornata sui social più ‘scatenata’ che mai. Il 19 maggio scorso è diventata mamma per la prima volta di Leone, il figlio che ha avuto da Fedez, e, a parte una breve parentesi, il suo profilo Instagram pullula di scatti, video e Stories. anche con il nuovo arrivato in famiglia, è chiaro. La gioia dei due neo genitori è incontenibile e così ogni occasione è ...

Euroflora 2018 : il florovivaismo in mostra a Genova dal 21 aprile al 6 MAGGIO : A Euroflora 2018, in calendario a Genova dal 21 aprile al 6 maggio, per la prima volta nei Parchi di Nervi saranno presenti le migliori produzioni florovivaistiche italiane, con alcune presenze internazionali da Taiwan, Pechino, Francia, Spagna, Stati Uniti. Con oltre 27.000 aziende florovivaistiche e 100.000 addetti l’Italia vanta una tradizione risalente ai primi dell’Ottocento nella produzione di fiori e piante ornamentali e ...

Torino : fino al 2 MAGGIO una mostra per raccontare a grandi e bambini l’affascinante mondo della fisica : L’arrivo della bella stagione porta con sé numerose possibilità di svago dalla routine quotidiana e in particolare i tanto attesi ponti di primavera, che quest’anno se organizzati bene diventano vere e proprie vacanze grazie a come sono distribuiti i giorni. Chi in viaggio verso la costa per assaporare il primo mare, chi alla scoperta di città e nuovi territori. A Torino sono in programma tanti appuntamenti per tutti i gusti, a partire dalla ...