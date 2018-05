YouTube sta introducendo il sommario con le notifiche giornaliere e i promemoria per

Instapoet e bardi di YouTube - quanto vale la poesia social? : Da anni viviamo una lenta ma continua trasformazione della fruibilità dei prodotti in generale, compresi quelli artistici. Le nuove tecnologie e i nuovi mezzi di comunicazione ci forniscono gli strumenti per raggiungere immediatamente quasi chiunque ed essere raggiunti a nostra volta ovunque. Non stupisce quindi che tale trasformazione stia colpendo anche l’arte poetica facendola diventare, in alcuni casi, virale. Il fenomeno degli ...

YouTube Music sta testando una nuova UI di riproduzione ed una funzione Coda : Google sta testando delle novità per YouTube Music, in particolare si tratta di una nuova UI per la riproduzione dei brani e di una nuova funzione Coda. Le nuove feature avranno il compito tutt'altro che agevole di colmare il gap con la concorrenza. Scopriamo insieme come cambia l'esperienza d'uso di YouTube Music, sperando che arrivi presto anche da noi. L'articolo YouTube Music sta testando una nuova UI di riproduzione ed una funzione Coda ...

In Turchia per vacanza - 22enne partorisce sola in stanza grazie a un tutorial di YouTube : «Non sapeva di essere incinta» : ... così ha deciso di andare in albergo, rifiutandosi di andare in ospedale, e lì ha trovato su YouTube un tutorial sul parto e ha messo al mondo da sola il suo bambino. A quel punto, sempre sola, ha ...

Il violento terremoto di Sabato 28 Aprile al Sud Italia - ecco la profezia di Gustan Luciane Johansson su YouTube : “crolleranno Pozzuoli e Napoli - piangerà tutt’Italia” [VIDEO] : Si chiama Gustan Luciane Johansson, è brasiliana e si auto-definisce “Pastora di Dio”: in un video su Youtube ha annunciato con una profezia di aver avuto delle confidenze dal Signore su un violento terremoto che Sabato 28 Aprile 2018 distruggerebbe Pozzuoli e Napoli, facendo piangere l’Italia intera. La clamorosa baggianata sta facendo il giro del web e il terremoto di ieri sul Vesuvio avvertito in modo particolare a Portici e ...

Destiny 2 va aggiustato : Bungie assume uno YouTuber : Bungie ha ingaggiato Patrick "Holtzmann" Casey, un prolifico YouTuber sul mondo di Destiny fin dal lancio del gioco originale. Gli ha addifato il ruolo di "gameplay specialist", praticmaente lo sviluppatore gli ha chiesto una mano per "aggiustare" il gioco. Bungie chiede aiuto per Destiny 2 Il director di Destiny 2, Christopher Barrett, ha twittato personalmente confermando il contratto di tre mesi a Holtzmann. Holtzmann fa parte della prima ...

Google Assistant permette di impostare YouTube come provider musicale predefinito : Google Assistant consente finalmente agli utenti di impostare YouTube come provider musicale di default. Ad ogni modo, YouTube resta una piattaforma per riprodurre video, di conseguenza, una volta impostato come provider musicale predefinito, sarà necessario avere a disposizione un display. L'articolo Google Assistant permette di impostare YouTube come provider musicale predefinito proviene da TuttoAndroid.

Beyoncé : la sua performance al Coachella è la più vista in live streaming su YouTube : Nuovo record per Bey The post Beyoncé: la sua performance al Coachella è la più vista in live streaming su YouTube appeared first on News Mtv Italia.

App test : Instagram con i Nametags - Skype con la registrazione delle chiamate - YouTube a tutela dei minori : ... che permetterà di registrare direttamente chiamate audio e video , per poterle rieditare in seguito, o condividere sul momento tramite servizi di streaming online. La funzione in questione, nel ...

Da tormentone a coro - hackerata Despacito : la canzone è stata rimossa da YouTube : "Hacked". Hackerato. Rubato Despacito, cancellato da Youtube. Panico per Luis Fonsi e quei cinque miliardi di visualizzazioni che si portava a dietro il "video più cliccato di sempre": un attacco ...

Alcuni celebri video musicali su YouTube sono stati hackerati : Stamattina Alcuni celebri video musicali di YouTube sono stati violati da due hacker noti come Prosox e Kuroi’sh. I due sono riusciti a cambiare il titolo e l’immagine in evidenza di moltissimi video del canale VEVO, la sezione di YouTube The post Alcuni celebri video musicali su YouTube sono stati hackerati appeared first on Il Post.

«YouTube raccoglie dati sui bambini in maniera illegale» L’accusa negli Stati Uniti : Una coalizione di 23 studi legali e associazioni a difesa dei consumatori si è rivolta all’Antitrust americana per chiedere di indagare sulla violazione di una legge che vieta la raccolta di informazioni sui minori di 13 anni per scopi pubblicitari

YouTube e Google "rubano" i dati dei minori/ Stati Uniti - l'accusa : "Raccolta illegale per fini pubblicitari" : YouTube e Google "rubano"i dati dei minorenni: negli Stati Uniti, le associazioni dei consumatori hanno puntato il dito contro la raccolta illegale dei dati dei minori per fini pubblicitari(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 17:05:00 GMT)