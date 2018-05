Xiaomi Pro HD auricolari ibridi per suono Hifi prezzo promozione | solo 100 pezzi

Xiaomi : dal 24 maggio arriva ufficialmente in Italia con i suoi prodotti (smartphone compresi) : E’ una storia che racconta un grande successo imprenditoriale quella di Xiaomi, l’ormai celebre produttore cinese che da semplice start-up nel giro di 8 anni è riuscito ad imporsi in un settore molto competitivo come quello dell’elettronica di consumo, partendo dalla Cina ed espandendosi in molti altri paesi del mondo. I più avvezzi agli acquisti online anche in Italia hanno già da tempo accesso ai principali prodotti ...

Tutto quello che c’è da sapere su Xiaomi in Italia : prodotti - prezzi e negozi : Di Zhang, General Manager di Wing, l'importatore ufficiale di Xiaomi in Italia, rivela quali saranno i prodotti disponibili nel Mi Store, quali saranno i prezzi e la garanzia. L'articolo Tutto quello che c’è da sapere su Xiaomi in Italia: prodotti, prezzi e negozi proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi vende da paura : E’ il quarto produttore di smartphone : Le vendite degli smartphone di questo inizio 2018 vedono Xiaomi incrementare il suo market share. D’avanti guadagnano tutti tranne Samsung Xiaomi sugli scudi in questo inizio 2018. Triplicate le vendite rispetto al 2017 I dati parlano chiaro, durante questo inizio 2018, Xiaomi ha quasi triplicato la quantità di smartphone venduti rispetto allo stesso periodo dello […]

Xiaomi la crescita è incredibile : il mercato degli smartphone ha un nuovo protagonista : Le vendite dell’ultimo trimestre 2018 nel mercato degli smartphone sono in calo, ma Xiaomi continua a fare enormi progressi consolidando il quarto posto come produttore al mondo.Gli esperti lo dicono già da un paio di anni: il mercato degli smartphone è ormai saturo, le vendite aumenteranno di poco nei prossimi anni o ci potrebbero essere anche dei piccoli cali annuali.A conferma di ciò, l’ultimo resoconto dell’anali di mercato ...

Xiaomi e Tre insieme per portare nuovi prodotti in Europa - Italia inclusa : Xiaomi ha firmato un accordo con CK Hutchinson che consentirà la vendita di prodotti Xiaomi, non solo smartphone, nei negozi Tre in Europa, Italia inclusa. L'articolo Xiaomi e Tre insieme per portare nuovi prodotti in Europa, Italia inclusa proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi protagonista del Q1 2018 : +87 - 8% di smartphone spediti rispetto al Q1 2017 : Andiamo ad esaminare i dati sulle spedizioni degli smartphone nel Q1 del 2018 comunicati da IDC confrontandoli con quelli relativi al Q1 del 2017. L'articolo Xiaomi protagonista del Q1 2018: +87,8% di smartphone spediti rispetto al Q1 2017 proviene da TuttoAndroid.

Cina : Xiaomi pronta a maxi ipo da 10 mld dollari a borsa Hong Kong : Roma, 3 mag. (AdnKronos/dpa) – Xiaomi, il produttore cinese di smartphone, si prepara a sbarcare alla borsa di Hong Kong. Il gruppo ha, infatti, presentato la richiesta di quotazione, che potrebbe essere la più grande ipo dopo quella di Alibaba alla borsa di New York nel 2014. Xiaomi, che oltre agli smartphone produce ad una ampia gamma di applicazioni elettroniche, punterebbe a raccogliere almeno 10 miliardi di dollari. Il valore della ...

Xiaomi presenta la nuova lampada Yeelight Eye Lamp Pro e un mini tapis roulant : Xiaomi lancia una nuova Lampada nella propria piattaforma di crowdfunding, Yeelight Eye Lamp Pro, che promette di offrire una luce molto simile a quella naturale. L'articolo Xiaomi presenta la nuova Lampada Yeelight Eye Lamp Pro e un mini tapis roulant proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A2 dovrebbe rientrare nel programma Android One : Pare sia arrivata la conferma alle indiscrezioni secondo cui lo Xiaomi Mi A2 farà parte del programma Android One. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Xiaomi Mi A2 dovrebbe rientrare nel programma Android One proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 3 è pronta a introdurre il supporto NFC : Tra le caratteristiche che dovrebbe annoverare Xiaomi Mi Band 3, il nuovo fitness tracker della compagnia cinese, ci sarebbe anche il supporto NFC per eseguire pagamenti e alter transazioni . L'articolo Xiaomi Mi Band 3 è pronta a introdurre il supporto NFC proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi apre il sito ufficiale in Italia con tutti i prodotti disponibili nel nostro paese : L’azienda cinese Xiaomi ha finalmente aperto il proprio sito ufficiale per i consumatori Italiani, evidenziando nelle varie categorie tutti i dispositivi mobili e gli accessori disponibile alla vendita in Italia.Il processo di integrazione del marchio Xiaomi in Italia sta crescendo settimana, dopo settimana: prima è arrivata la commercializzazione di alcuni smartphone su Amazon, poi presso la grande distribuzione organizzata, poi la pagina ...

Xiaomi promette di mantenere il proprio margine di profitto sotto il 5% : Al termine dell'evento nel corso del quale è stato presentato Xiaomi Mi 6X, il CEO Lei Jun ha confermato che il margine di Xiaomi su tutti i prodotti non supererà mai il 5%. L'articolo Xiaomi promette di mantenere il proprio margine di profitto sotto il 5% proviene da TuttoAndroid.

Fino al 2 maggio sconti sui prodotti Xiaomi con i Crazy Deals di GearBest : Da GearBest sono di scena le offerte su tantissimi prodotti Xiaomi, valide Fino al 2 maggio e su un quantitativo limitato di prodotti. L'articolo Fino al 2 maggio sconti sui prodotti Xiaomi con i Crazy Deals di GearBest proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 e Xiaomi Mi 6X protagonisti di nuove immagini e video hands-on : OnePlus 6 e Xiaomi Mi 6X sono i protagonisti di nuove immagini e video hands-on. Per il primo un'immagine conferma la scelta di optare per una back cover in vetro, per il secondo, a poche ore dalla presentazione di domani, arrivano invece due nuovi video hands-on che mostrano il design e vari dettagli del nuovo smartphone di Xiaomi. L'articolo OnePlus 6 e Xiaomi Mi 6X protagonisti di nuove immagini e video hands-on proviene da TuttoAndroid.