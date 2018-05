Xiaomi Mi 7 compare in nuove presunte immagini anche in versione Plus

Xiaomi Mi Band 3 compare in un teaser ufficiale : Xiaomi ha da poco pubblicato su Twitter il primo teaser ufficiale dell'attesa Mi Band 3. La smartBand ritratta nell'immagine pubblicata sembra proprio quella avvistata di recente al polso del CEO di Xiaomi. Buone notizie, dunque, per i fan del brand impazienti di mettere le mani sulla terza generazione della popolare smartBand: il lancio ufficiale si avvicina. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 compare in un teaser ufficiale proviene da TuttoAndroid.