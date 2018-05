Xiaomi I8 è un nuovo orologio al quarzo lanciato in Cina

Il retro di Xiaomi Redmi S2 viene messo in risalto nel nuovo poster ufficiale : Xiaomi Redmi S2 si avvicina sempre più all'ufficialità: la presentazione del nuovo smartphone del produttore cinese è infatti in programma per il prossimo 10 maggio; nel frattempo è stato pubblicato un nuovo poster ufficiale che conferma la data di lancio e mette in risalto il retro del nuovo device low budget di Xiaomi, scopriamolo insieme. L'articolo Il retro di Xiaomi Redmi S2 viene messo in risalto nel nuovo poster ufficiale proviene da ...

Xiaomi Mi 7 appare in un nuovo video render : In attesa della presentazione ufficiale di Xiaomi Mi 7, su Youtube appare un interessante video concept basandosi su tutti i leak e rumor trapelati su di esso. L'articolo Xiaomi Mi 7 appare in un nuovo video render proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi la crescita è incredibile : il mercato degli smartphone ha un nuovo protagonista : Le vendite dell’ultimo trimestre 2018 nel mercato degli smartphone sono in calo, ma Xiaomi continua a fare enormi progressi consolidando il quarto posto come produttore al mondo.Gli esperti lo dicono già da un paio di anni: il mercato degli smartphone è ormai saturo, le vendite aumenteranno di poco nei prossimi anni o ci potrebbero essere anche dei piccoli cali annuali.A conferma di ciò, l’ultimo resoconto dell’anali di mercato ...

Tre presenta il nuovo listino con le ALL-IN a prezzo bloccato e Xiaomi Mi MIX 2 : Tre presenta il nuovo listino, con offerte valide da oggi e le ALL-IN a prezzo bloccato a partire da domani e fino alla fine del mese di maggio. L'articolo Tre presenta il nuovo listino con le ALL-IN a prezzo bloccato e Xiaomi Mi MIX 2 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi vorrebbe lanciare un nuovo chipset per smartphone : Ve ne avevamo già parlato ad inizio anno, ma ora Xiaomi sembra veramente intenzionata a proseguire con lo sviluppo di un suo SoC personale. Dopo il fallimento di Surge S1 tocca a TSMC produrre un nuovo Surge S2! L'articolo Xiaomi vorrebbe lanciare un nuovo chipset per smartphone proviene da TuttoAndroid.

Ecco Il Nuovo Scooter Elettrico Di Xiaomi : Super Soco : Super Soco è lo Scooter Elettrico di Xiaomi, ecologico ed un pizzico “smart”. Xiaomi lancia il suo Nuovo Scooter Elettrico: costa 630 euro e offre caratteristiche tecniche molto interessanti! Super Soco: Scooter Elettrico di Xiaomi Xiaomi non è solo smartphone, ma questo lo sapevamo già, considerando che l’azienda ha lanciato negli ultimi mesi monopattini elettrici, […]

Un nuovo entry level Xiaomi con dual cam e display da 6 pollici certificato dal TENAA : Riceve la certificazione del TENAA un nuovo smartphone di Xiaomi che potrebbe arrivare in tre configurazioni differenti. Secondo quanto emerso Xiaomi M1803E6E sarebbe un entry level con corpo unibody in metallo con un display da 5,99 pollici e risoluzione HD Plus che disporrebbe di una dual cam posteriore, di un octa core e di una batteria da 3.000 mAh. L'articolo Un nuovo entry level Xiaomi con dual cam e display da 6 pollici certificato dal ...

Xiaomi Mi Home finalmente supporta la lingua italiana con il nuovo aggiornamento : finalmente dopo un aggiornamento l’applicazione Xiaomi Mi Home supporta la lingua in Italiano che sicuramente ci aiuterà a gestire meglio i dispositivi smart dell’azienda cinese.Buone notizie per tutti i possessori italiani di un accessorio o di un dispositivo smart per la casa marchiato Xiaomi: l’azienda cinese ha rilasciato ieri un aggiornamento per la sua applicazione Mi Home che adesso supporta pure la lingua ...

Xiaomi presenta il nuovo purificatore d’aria Zhimi a meno di 200 euro : Tra i prodotti presentati in occasione dei festeggiamenti per l'ottavo compleanno di Xiaomi c'è anche il nuovo purificatore d'aria Zhimi, in vendita in Cina a meno di 200 euro. L'articolo Xiaomi presenta il nuovo purificatore d’aria Zhimi a meno di 200 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 7 : un nuovo concept realistico e nuove informazioni sulla fotocamera frontale 3D : Scopriamo quale potrebbe essere l'aspetto di Xiaomi Mi 7 in n concept decisamente realistico, e nuovi dettagli relativi alla fotocamera frontale, che sarebbe dotata di un sistema per il riconoscimento tridimensionale del volto. L'articolo Xiaomi Mi 7: un nuovo concept realistico e nuove informazioni sulla fotocamera frontale 3D proviene da TuttoAndroid.

Recensione Xiaomi Redmi Note 5 : il nuovo re della fascia media? : Xiaomi Redmi Note 5, nonostante la confusione di nomi tra versione cinese o indiana e le fotocamere posteriori alla iPhone X, è un vero e proprio candidato alla corona di re della fascia media. Ma riesce ad ottenere la corona? Scopriamolo nella nostra Recensione di Xiaomi Redmi Note 5! L'articolo Recensione Xiaomi Redmi Note 5: il nuovo re della fascia media? proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia un nuovo termometro digitale che costa meno di 3 euro : Xiaomi ha appena lanciato un nuovo termometro digitale, proposto ad un prezzo di listino inferiore ai 3 euro (19,9 Yuan). Il produttore cinese è noto per la sua ampia e variegata gamma di dispositivi ed accessori per la casa, tra i quali rientrano anche i termometri. L'articolo Xiaomi lancia un nuovo termometro digitale che costa meno di 3 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi AI Speaker Mini è il nuovo assistente domestico dal prezzo contenuto : A margine dell'evento in cui è stato presentato Xiaomi Mi MIX 2s, il nuovo flagship del produttore cinese, è stato presentato anche Xiaomi Mi AI Speaker Mini, un nuovo altoparlante intelligente per la casa. L'articolo Xiaomi Mi AI Speaker Mini è il nuovo assistente domestico dal prezzo contenuto proviene da TuttoAndroid.