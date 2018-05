Xiaomi | dal 24 maggio arriva ufficialmente in Italia con i suoi prodotti smartphone

Troppo uguale ad iPhone X lo Xiaomi Mi7? Delusione dalle ultime foto leaked : Non dovrebbero mancare molti giorni alla presentazione dello Xiaomi Mi7, presumibilmente in presentazione il prossimo 23 maggio. Le ultime immagini trapelate non sembrano essere un bel vedere, e soprattutto non rendere sufficiente giustizia al marchio cinese, che nel tempo è riuscito a costruirsi una buona reputazione anche in suolo europeo. Dopo aver dato un'occhiata alla galleria proposta a fine articolo capirete bene di cosa stiamo ...

Evidenziati alcuni elementi di Xiaomi Mi7 : design svelato dalle cover : Il 23 maggio potrebbe essere presentato lo Xiaomi Mi7, tra i device più attesi degli affezionati all'ormai noto brand cinese. Siamo qui oggi a parlarvi di alcune caratteristiche del futuro terminale, rese note a partire dalle immagini di alcune cover, realizzate in TPU e dalla nuance cromatiche nera e trasparente. Quel che possiamo passare a setaccio è naturalmente il design, venendo a capo di alcuni nodi rimasti finora irrisolti: una gradita ...

Xiaomi Ufficialmente In Italia Dal 24 Maggio : È ufficiale: lo Xiaomi Mi Store aprirà a Milano il 24 Maggio. Il negozio Xiaomi di Milano aprirà i battenti il 24 Maggio con un evento speciale: ecco tutte le informazioni Smartphone e non solo, dal 24 Maggio Xiaomi arriva in Italia Xiaomi debutterà Ufficialmente in Italia il 24 Maggio: ora è ufficiale! La notizia era […]

Smartphone e non solo - dal 24 maggio Xiaomi arriva in Italia : ... in Cina con uno Smartphone Xiaomi si può pagare il biglietto dei mezzi di trasporto e fare shopping online e nei negozi, ma anche chattare, vedere film e programmi tv in streaming e molto altro. C'è ...

Xiaomi Redmi S2 - certificato dal TENAA - sarà presentato il 10 maggio : Xiaomi Redmi S2, appena certificato dall'ente cinese TENAA, sarà presentato il prossimo 10 maggio e potrebbe essere destinato agli appassionati di selfie. L'articolo Xiaomi Redmi S2, certificato dal TENAA, sarà presentato il 10 maggio proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi ha fatto domanda per quotarsi in borsa a Hong Kong - potrebbe essere la più grande offerta pubblica iniziale dal 2014 : Xiaomi, azienda cinese quarta al mondo per produzione di smartphone, ha formalizzato la richiesta per quotarsi in borsa a Hong Kong, con un’offerta pubblica iniziale che sarà probabilmente la più grande al mondo da quella di Alibaba nel 2014 da The post Xiaomi ha fatto domanda per quotarsi in borsa a Hong Kong, potrebbe essere la più grande offerta pubblica iniziale dal 2014 appeared first on Il Post.

Un nuovo entry level Xiaomi con dual cam e display da 6 pollici certificato dal TENAA : Riceve la certificazione del TENAA un nuovo smartphone di Xiaomi che potrebbe arrivare in tre configurazioni differenti. Secondo quanto emerso Xiaomi M1803E6E sarebbe un entry level con corpo unibody in metallo con un display da 5,99 pollici e risoluzione HD Plus che disporrebbe di una dual cam posteriore, di un octa core e di una batteria da 3.000 mAh. L'articolo Un nuovo entry level Xiaomi con dual cam e display da 6 pollici certificato dal ...

Xiaomi punta a rilasciare i sorgenti del kernel dei nuovi smartphone entro tre mesi dal lancio : Xiaomi promette di migliorare per quanto riguarda il rispetto della licenza GPL e cercherà di rilasciare i sorgenti del kernel dei nuovi smartphone entro tre mesi dal loro lancio. L'articolo Xiaomi punta a rilasciare i sorgenti del kernel dei nuovi smartphone entro tre mesi dal lancio proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi AI Speaker Mini è il nuovo assistente domestico dal prezzo contenuto : A margine dell'evento in cui è stato presentato Xiaomi Mi MIX 2s, il nuovo flagship del produttore cinese, è stato presentato anche Xiaomi Mi AI Speaker Mini, un nuovo altoparlante intelligente per la casa. L'articolo Xiaomi Mi AI Speaker Mini è il nuovo assistente domestico dal prezzo contenuto proviene da TuttoAndroid.

Solo 12 euro : caricatore Xiaomi per auto con modalità streaming audio Bluetooth - : Oltre a funzionare da caricabatterie, grazie al chip incorporato può anche trasformarsi in un dispositivo per lo streaming senza fili di musica e telefonate dello smartphone sull'autoradio. In ...

La fotocamera di Xiaomi Mi MIX 2S potrebbe avere modalità ritratto - slow motion e molto altro : Continuano le anticipazioni sulle possibili funzioni di Xiaomi Mi MIX 2s, che sarà presentato il 27 marzo, grazie al firmware che evidenzia nuove interessanti funzioni per la doppia fotocamera posteriore. L'articolo La fotocamera di Xiaomi Mi MIX 2S potrebbe avere modalità ritratto, slow motion e molto altro proviene da TuttoAndroid.

