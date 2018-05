Xbox | Microsoft apre nuovi team dedicati allo sviluppo di giochi AAA RUMOR

Microsoft non renderà pubblico il numero di Xbox vendute : Microsoft dopo anni di silenzio sta finalmente dando una vago aggiornamento sullo stato delle vendite delle sue console ad oggi, riporta The Verge.Ebbene non sapremo il numero esatto delle Xbox One vendute, ma ci dovremo accontentare di un "Le vendite di Xbox One sono aumentate del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso", questo l'annuncio di Mike Nichols (responsabile del marketing).Ad ogni modo, anche in assenza di cifre, è ...

Cosa aspettarsi dall’E3 2018 di Microsoft - le prospettive di Xbox : Microsoft si sta preparando per quello che si prospetta essere - almeno dal punto di vista dello spettacolo offerto -un E3 2018 da incorniciare, forse il più spettacolare di sempre: il Colosso di Redmond ha infatti scelto un intero auditorium per raddoppiare lo spazio espositivo dei suoi giochi. Ovviamente sono sembra solo tutto fumo e niente arrosto, come si suol dire, poiché la società ha promesso che la lineup di giochi presenti ...

Microsoft continuerà ad investire nei servizi cloud e in Xbox : In occasione della conference call trimestrale Microsoft ha fornito alcune informazioni sui suoi piani futuri riguardo Xbox One.Come riporta Gamingbolt, il Chief Executive Officer Satya Nadella e il Chief Financial Officer Amy Hood hanno dichiarato che la società continuerà a perseguire tutte le opportunità per espandere il proprio ruolo nel mercato videoludico.Satya Nadella ha dichiarato che Microsoft ha "uno dei migliori trimestri di gioco con ...

Microsoft : "Xbox One è la console con il maggior coinvolgimento sul mercato" : Durante la conferenza trimestrale Di Microsoft, l'Amministratore Delegato Satya Nadella e il Chief Financial Officer Amy Hood hanno parlato della piattaforma Xbox in occasione di una sessione di Q&A, riporta Dualshockers.Ebbene alla domanda riguardo la grande crescita verificatasi sui ricavi dai giochi, Nadella ha spiegato che Microsoft ha una strategia in serbo per il mercato del videogioco, strategia che ha aiutato l'azienda ad ottimizzare ...

Microsoft in festa : Surface - Xbox e Windows in netta crescita nel 2018 : L’attesa è finita; i dati finanziari di Microsoft sono finalmente stati resi pubblici ed evincono in modo abbastanza chiaro la salute economica dell’azienda di Redmond la quale non può altre che godersi il momento. Il fatturato totale, relativo al primo trimestre di quest’anno, corrisponde a 26,8 miliardi di dollari con il 16% di incremento rispetto allo stesso periodo del 2017. I guadagni veri e propri ammontano invece a 7,4 ...

Xbox ha portato nelle casse di Microsoft 2 - 25 miliardi lo scorso trimestre : Le entrate relative ai videogiochi continuano ad aumentare in casa Microsoft, spostando l'attenzione verso servizi come Game Pass. Questo è quanto ci fa notare Venturebeat.La divisione Xbox della società fa sapere di aver portate nelle casse di Microsoft 2,253 miliardi di dollari nello scorso trimestre, conclusosi il 31 marzo. Un aumento significativo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: allora infatti furono portati in cassa 1,906 ...

Albert Penello - responsabile marketing di Xbox - lascia Microsoft : Albert Penello, il responsabile marketing di Xbox, ha deciso di licenziarsi da Microsoft dopo 18 anni di servizio; è sempre stato molto vicino alla community e ha gestito i lanci di tutte le console compresa l’ultima arrivata One X. A comunicarlo è lui stesso mediante un post pubblicato sul proprio account Twitter dove dichiara di essere stato contento di collaborare con il team di Xbox e continuerà a seguire le vicende della compagnia in ...

Microsoft annuncia l’integrazione di Discord con Xbox Live : Grazie ad una partnership tra le due società, Discord, il popolare servizio di messaggistica istantanea utilizzato dai gamer di tutto il mondo, si integrerà presto con la rete Xbox Live. L’obiettivo finale dell’integrazione è quello di connettere in modo ancora più smart e veloce gli utenti Xbox One e Windows 10. Non è certamente un segreto, infatti, che Microsoft stia puntando da circa tre anni a unire le due piattaforme attraverso ...

Xbox One : Microsoft inizia i lavori per la prossima console [Rumor] : Da tempo numerose indiscrezioni riportano l’intento di Microsoft di commercializzare la sua prossima console nel 2019/2020 e non si esclude nemmeno che continuerà a fare parte della generazione attuale ovvero quella Xbox One. Sembra che i rumor divulgati negli ultimi mesi siano reali e affidabili poichè sono stati appena confermati da una notizia ufficiale apparsa in rete proprio in queste ultime ore. Sul sito web di Microsoft Carrers, ...

E3 2018 Microsoft : quali giochi saranno presentati per Xbox One? : Nelle ultime ore siamo stati sommersi da indiscrezioni sul mondo Xbox, con un annuncio di lavoro che sembra suggerire che Microsoft stia già lavorando a un successore di Xbox One. Al di là di questo, sembra che i possessori di Xbox One potranno sfregarsi le mani ancora di più, poiché sono emersi alcuni dettagli sui piani di Microsoft per l'E3 2018. Parlando con Major Nelson, il capo redattore di Xbox Wire, Will Tuttle, ha condiviso alcune ...

Xbox OS : Microsoft annuncia la versione 1805 ricca di novità : Il prossimo grande aggiornamento per le console Xbox One non è ancora disponibile pubblicamente e Microsoft ha già annunciato una versione successiva numerata 1805 facente parte sempre del ramo Redstone 4. Su questo nuovo major update sappiamo per il momento davvero molto poco, tuttavia, scopriremo maggiori dettagli nelle prossime settimane quando il Colosso di Redmond svelerà tutte le novità in arrivo le quali dovrebbero essere abbastanza ...

Xbox One potrebbe essere l’ultima generazione di console prodotta da Microsoft : Il futuro di Xbox potrebbe essere differente da quello che immaginiamo con la serie “One” che rappresenterà l’ultima e definitiva generazione di console prodotta da Microsoft. A suggerire questa ipotesi è stato indirettamente il caro Phil Spencer, il responsabile del settore gaming di Redmond, che rispondendo su Twitter ad un utente ha rivelato di pensare a un futuro per Xbox simile a quello PC che prevederebbe più libertà ...