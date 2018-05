WWE Smackdown 8-05-18 Risultati e Report

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Benvenuti a tutti alla puntata di WWELive, che segue di 48 ore la disputa di Backlash. Ci troviamo nella Royal Farms Arena di Baltimora, e stasera inizia la Road to Money In The Bank anche per lo show blu, con 2 match di qualificazione: Daniel Bryan Vs Rusev e The Miz Vs Jeff Hardy. In più, da verificare come proseguirà la faida tra il campione WWE AJ Styles e Shinsuke Nakamura. La serata si apre con l’ingresso di PAIGE! La GM ritorna a parlare del match tra AJ e Nakamura di Backlash, dove stavano lottando alla grande, ma il doppio low blow ha fatto finire il tutto in modo molto controverso che perfino lei non se l’aspettava. Perciò, stasera sentiremo cosa avranno da ridire. L’ex atleta però pensa già a Money In The Bank, incitandoa dare il meglio di sè e dice che i match di qualificazione dei 2 Ladder Match maschili e femminili ...