Wind Tre e Xiaomi | partnership strategica per offrire un’ampia gamma di device innovativi

Wind Tre e Xiaomi annunciano una nuova partnership strategica : Wind Tre, leader del mercato della telefonia mobile in Italia, e Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, annunciano una importantissima partnership strategica in Italia. L'articolo Wind Tre e Xiaomi annunciano una nuova partnership strategica proviene da TuttoAndroid.

Migliora la rete unica Wind Tre : nuovo passo in avanti nel sud Italia : La rete unica Wind Tre è un obiettivo fondamentale nel post processo di unificazione dei due vettori mobili. A piccoli passi, le due aziende procedono all'implementazione di nuove infrastrutture con questo scopo, grazie alla partnership con ZTE e oggi 8 maggio possiamo segnalare un nuovo passaggio in questa direzione, in particolare nel Sud Italia. Grazie ai colleghi di UpGo News apprendiamo che in Calabria e in particolar modo nelle province ...

Vodafone surclassa TIM - Wind e Tre : statistiche sorprendenti su voce e dati a maggio 2018 : Ci sono alcuni studi molto interessanti tra quelli trapelati ad inizio maggio in riferimento alle principali compagnie telefoniche italiane, soprattutto nel caso in cui abbiate la tendenza a seguire le vicende di Vodafone. L'operatore, a quanto pare, in questo periodo è in grado di far parlare di sé non solo in riferimento alle tanto odiate rimodulazioni, come riportato non molto tempo fa proprio su OptiMagazine, ma anche a proposito delle ...

Offerte Vodafone - Tim - Wind e Tre Italia : ecco cosa propone il mercato a maggio : Le Offerte ricaricabili sono spesso fra le notizie principali dal mondo della tecnologia. Il mercato della telefonia è infatti sempre un argomento d'interesse in Italia. Fra abbonamenti con cellulari compresi, ricaricabili e abbonamenti standard sono diverse le opzioni che ogni cliente può scegliere per godere di un pacchetto telefonico interessante. Gli ultimi mesi sono stati segnati da novità per quel che riguarda lo sviluppo di nuovi ...

Allerta problemi Wind e Tre dal 7 maggio : zone interessate e cause : Potrebbe essere una settimana densa di problemi Wind e Tre quella partita oggi 7 maggio: le due compagnie telefoniche avrebbero dato il via ad una campagna informativa via SMS in cui tutti i clienti di una determinata area geografica sono stati avvisati di possibili malfunzionamenti di rete. Quali le zone interessate e i motivi delle anomalie? Come segnalato dai colleghi di UpGoNews, ecco che il messaggio testuale in arrivo per i clienti dei ...

Migliori offerte telefoniche di TIM - Tre - Vodafone e Wind | maggio 2018 : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da determinare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Wind e Tre, mettono a […] L'articolo Migliori offerte telefoniche di TIM, Tre, Vodafone e Wind | maggio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Passa a Vodafone Special Minuti da Wind - Tim - Tre e operatori virtuali : Passa a Vodafone Special Minuti per avere da 10GB a 30GB e 1000 Minuti di chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali. Hai tempo fino al 13 maggio per attivare una delle Special Minuti che l’operatore rosso offre in base all’operatore di provenienza e con la necessità di effettuare la portabilità del numero. Le tariffe mobile Vodafone si rivolgono ai clienti di altri operatori tramite SMS Winback (nel caso di ex clienti) e ...

Passa a Tre online da Vodafone - Wind - Tim : SIM e attivazione gratuita : Passa a Tre online da Vodafone, Tim, Wind la SIM e l’attivazione sono gratuite così come la spedizione al proprio domicilio. Tutte le offerte non hanno vincolo di durata, l’addebito è su credito residuo e puoi effettuare l’acquisto 24 ore su 24 sette giorni la settimana. Play 5 Digital, Play 9 Special Digital, All In Power Digital, All In Master Digital più Super Internet le tariffe da poter attivare online con o senza ...

Iliad arriva entro l’estate/ Vuole il 5G - ma parte dalla rete Wind Tre. Le indiscrezioni sui prezzi : Iliad arriverà in Italia entro l’estate e parteciperà anche all’asta per il 5G. Inizialmente si appoggerà sulla rete di Wind Tre, ha spiegato Benedetto Levi(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 11:57:00 GMT)

Vodafone Special Limited Edition per chi passa da Wind Tre o Tim : le offerte dal 4 maggio 2018 : Vodafone lancia le nuove offerte Winback con portabilità del numero con le tariffe mobili Special Limited Edition indirizzate ai clienti Wind o Tim a partire dal 4 maggio 2018: i dettaglio.Vodafone proprio oggi 4 maggio 2018 lancia sul mercato una serie di nuove offerte tariffarie WinBack che cercano di convincere gli attuali clienti degli operatori telefonici Wind e Tim a tornare con lo storico operatore rosso.Al momento non ci sono ...

Migliori offerte telefonia mobile (Wind - VODAFONE - TIM - TRE) : In questo articolo abbiamo raccolto per voi le Migliori offerte di telefonia mobile. Siete stanchi del vostro operatore o del costo della vostra offerta? Siete nel posto giusto. Troppo spesso capita di avere una promozione telefonica mobile che non va incontro alle nostre esigenze e che magari ci costringe a pagare somme ingenti per servizi di cui non abbiamo bisogno (come ad esempio troppi minuti, troppi messaggi o troppi Giga di Internet). In ...

Wind Tre : le migliori offerte mobile da attivare a maggio : Le migliori offerte mobile di Wind Tre da attivare online o nei negozi a maggio 2018. L’offerta è ricca e variegata con pacchetti tutto incluso o che mancano solo degli SMS. Si parte da 7€ al mese con 30GB e 1000 minuti di chiamate oppure con chiamate e navigazione illimitate (a velocità ridotta). Le offerte si rivolgono ai clienti degli altri operatori ed è richiesta, in alcuni casi, la portabilità del numero. Wind Tre: passa a Wind Smart ...

Passa a Wind / Un carico di Giga per battere le offerte di Tim e Tre : tutto prorogato al 20 maggio : Passa a Wind, un carico di Giga per battere le offerte di Tim e Tre. tutto prorogato fino al 20 maggio per aderire a una delle migliori promozioni con minuti, sms e 30 Giga.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 21:35:00 GMT)

