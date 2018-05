White Rose | il nuovo murales di Alice Pasquini è un omaggio ai giovani della

huffingtonpost

(Di mercoledì 9 maggio 2018) A tradirli fu un bidello che li denunciò alla Gestapo. Da tempo Hans Scholl e sua sorella Sophie, Christoph Probst, Willi Graf e Alexander Schmorell avevano deciso di ribellarsi all'apatia che i tedeschi riservavano al nazismo.Loro,ssimi studenti dell'Università Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera volevano scalfire quel muro di tacita accettazione e connivenza che cresceva, giorno dopo giorno, attorno ai crimini di Hitler. Una ribellione che,ssimi, pagarono con la vita. Oggi, una delle maggiori street artist italiane in circolazione, ha raccolto l'eredità di quegli ideali realizzando, in Germania, una serie dia loro dedicati a Raunheim, in Germania.Monaco, 1943: i cinque ragazzi, vent'anni appena, si riuniscono nel gruppo del "" (ispirato a una poesia di Clemens Brentano) e scrivono i loro manifesti antinazisti. ...