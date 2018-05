WhatsApp | nuova truffa sulle scarpe Adidas per rubare dati sensibili

Ecco la nuova truffa che circola su WhatsApp : Indietro 8 maggio 2018 2018-05-08T18:00:28+00:00 ROMA – Gli hacker ormai considerano Whatsapp un terreno fertile su cui piantare le loro truffe. La bufala delle ultime ore riguarda un presunto regalo da parte di Adidas e Lancome. La prima regalerebbe agli utenti dell’app di messaggistica istantanea 5000 paia di scarpe per l’80esimo compleanno dell’azienda. La seconda, […]

Nuova truffa WhatsApp in grado di bloccare lo smartphone - : L'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo dagli utenti, WhatsApp, continua ad essere soggetta alle numerose truffe presenti sul web. A seguito dell'ultimo carattere indiano all'interno dei dispositivi iPhone collegati all'applicazione ...

WhatsApp : per Android e Ios nuova funzionalità? Le anticipazioni Video : #Whatsapp ha cambiato il modo di comunicare. La concorrenza non le manca, spesso è anche valida ma allo stato attuale nessuno riesce a raggiungere la capillarita' della piattaforma che, dal 2014, è nell'orbita di Mark Zuckerberg e di Facebook. La leadership non fa accontentare gli sviluppatori dell'app che, nel tempo, continuano a proporre nuove funzionalita', anche e soprattutto per arginare l'avanzata di rivali sempre più agguerriti e dotati ...

Come eliminare amministratori gruppi in WhatsApp : la nuova funzione è servita : L'ultimo aggiornamento per eliminare gli amministratori gruppi in WhatsApp si fa avanti. In particolare le versioni coinvolte dal prezioso cambiamento sono la 2.18.41 per sistema operativo iOS e dunque per iPhone e la 2.18.116 per Android sul Play Store, Come ci comunica pure @WABetaInfo. Cosa significa nel dettaglio questo nuovo plus? Aggiornando l'applicazione di messaggistica alle versioni su riportate, ecco che sarà possibile per un ...

WhatsApp vietato ai minori di 16 anni? La nuova legge in arrivo - ecco da quando Video : #WhatsApp potra' essere vietato ai ragazzi fino ai 16 anni. Secondo alcune indiscrezioni degli addetti ai lavori è in arrivo, sulla piattaforma più usata al mondo, una importante modifica che riguardera', appunto, il regolamento del suo accesso ai minori che, dagli attuali 13 anni potrebbe salire ai 16. WhatsApp vietato fino ai sedici anni: da quando scatteranno le nuove regole Stanno arrivando i primi cambiamenti che interesseranno le nuove ...

WhatsApp vietato ai minori di 16 anni? La nuova legge in arrivo - ecco da quando : WhatsApp potrà essere vietato ai ragazzi fino ai 16 anni. Secondo alcune indiscrezioni degli addetti ai lavori è in arrivo, sulla piattaforma più usata al mondo, una importante modifica che riguarderà, appunto, il regolamento del suo accesso ai minori che, dagli attuali 13 anni potrebbe salire ai 16. WhatsApp vietato fino ai sedici anni: da quando scatteranno le nuove regole Stanno arrivando i primi cambiamenti che interesseranno le nuove ...

Nuova età minima per WhatsApp da maggio? Non basteranno più 13 anni : Esiste un'età minima per WhatsApp: forse non tutti lo sanno e pure tanti non danno alla cosa il necessario peso ma per utilizzare l'applicazione di messaggistica bisognerebbe avere proprio un'età anagrafica ben precisa, non di meno. Attualmente i termini di utilizzo prevedono che la soglia di iscrizione sia quella dei 13 anni ma molto presto le condizioni dovrebbero cambiare e quindi bisognerà essere più grandi per chattare con amici e ...

“Ma come è possibile?”. Allarme rosso su WhatsApp. Ecco la nuova funzione che espone gli utenti a errori (e figuracce) imperdonabili : Una volte erano i bigliettini o le tracce di rossetto. Oggi per evitare figuracce imbarazzanti e potenzialmente disastrose la cosa più importante è tenere d’occhio il telefonino, sempre pronto a regalare pericolosissime gaffe alla prima distrazione. Soprattutto attraverso WhatsApp, l’ormai popolarissima app di messaggistica alla quale tutti accediamo regolarmente nel corso delle nostre giornate. Un piccolo aiuto ai troppo ...

WhatsApp : la nuova funzione che semplifica l'uso dell'app Video : #WhatsApp ritorna al centro delle ultime notizie che riguardano il campo della tecnologica. L'applicazione dal pallino verde non smette di stupire tutti gli utenti e ritorna all'attacco con il rilascio di una nuova funzione. La piattaforma è classificata come una delle più utilizzate ed apprezzate nel campo della messaggistica, ma dato che la concorrenza è sempre presente, la societa' ci tiene a far si che gli utenti non abbiamo mai alcun motivo ...

WhatsApp : svolta in arrivo con la nuova versione beta Video : #WhatsApp torna a far parlare di se per via di una novita' che è gia' disponibile in versione beta. Per la piattaforma più usata al mondo questo è un periodo pieno di novita' e sorprese per gli utenti. Di mese in mese la societa' rilascia degli aggiornamenti per far si che tutti i consumatori siano pianamente soddisfatti dall'utilizzo dell'applicazione. Nel campo della messaggistica la competizione sta diventando molto elevata per cui è ...

Spiare contatti WhatsApp prevedendo le loro azioni : spunta una nuova app : Da tempo tantissimi utenti in giro per il mondo sono alla ricerca di nuove strade per Spiare contatti Whatsapp. Lì dove non è possibile (per fortuna) avere il controllo di conversazioni specifiche, l'obiettivo diventa quello di tracciare l'utilizzo dell'app di messaggistica in termini quantitativi. Dopo il nostro ultimo punto della situazione riguardante applicazioni contestuali a questo genere di situazioni, oggi voglio parlarvi di una nuova ...

WhatsApp : la funzione cambia numero adesso ha aggiunto una nuova opzione : La prossima funzione ‘cambia numero’ che sarà implementata su WhatsApp ora include un’opzione per notificare automaticamente i tuoi contatti del cambiamento: link download APK (per chi la vuole provare).Gli ingegneri informatici di WhatsApp stanno lavorando molto duramente per rendere l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo sempre più facile da utilizzare e ricca di novità.Di recente ...

“Ecco come spiare amici - fidanzate e chi vi pare”. WhatsApp - allarme tra gli utenti : una nuova app permette di tenere sotto controllo la vita virtuale (e non solo) dei nostri contatti. Funziona così : Il dibattito su come tutelare al meglio la propria privacy in tempi come questi, dove ogni informazioni fornita attraverso i social può potenzialmente fare il giro della rete, è ormai cosa trita e ritrita. L’uscita di ogni applicazione o piattaforma rimette però la tematica al centro della scena, aumentando i pericoli che gli utenti, soprattutto i meno accorti, possono correre anche semplicemente utilizzando il proprio telefonino. ...

“Non più come state facendo”. Messaggi vocali WhatsApp - si cambia. Il nuovo aggiornamento modifica una delle funzioni più usate. E ne arriva una nuova - di quelle “wow!” - da usare ogni minuto : WhatsApp non si ferma mai. L’applicazione di Messaggistica istantanea più diffusa del pianeta segna un nuovo passo in avanti e presenta alcuni aggiornamenti. Novità già disponibili e che stanno incontrando il favore degli internauti e di tutti gli appassionati di tecnologia. Più rapido, veloce e decisamente più funzionale. Due, nel dettaglio sono le novità, la prima riguarda i Messaggi vocali per la piattaforma Android. Fino ad oggi per ...