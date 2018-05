Whatsapp e la truffa Adidas | occhio all' inganno | cosa non va fatto assolutamente

Whatsapp - scarpe Adidas in regalo : non è una semplice bufala/ Allarme truffa online : cos'è e come difendersi : WhatsApp, scarpe Adidas in regalo? Non è la semplice bufala ma una vera e propria truffa online. Ecco cosa promettono in cambio dei propri dati personali.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:49:00 GMT)

Whatsapp : nuova truffa sulle scarpe Adidas per rubare dati sensibili Video : WhatsApp è la piattaforma di messaggistica che permette agli utenti di comunicare attraverso messaggi, foto, Video e molto altro. Attraverso l'app i consumatori possono effettuare conversazioni di gruppo, chiamate e Video-chiamate. Insomma, molte delle caratteristiche contenute nello smartphone in una sola app. La piattaforma non smette mai di essere al centro dell'attenzione, sia per i numerosi aggiornamenti che i vertici dell'applicazione ...

Ecco la nuova truffa che circola su Whatsapp : Indietro 8 maggio 2018 2018-05-08T18:00:28+00:00 ROMA – Gli hacker ormai considerano Whatsapp un terreno fertile su cui piantare le loro truffe. La bufala delle ultime ore riguarda un presunto regalo da parte di Adidas e Lancome. La prima regalerebbe agli utenti dell’app di messaggistica istantanea 5000 paia di scarpe per l’80esimo compleanno dell’azienda. La seconda, […]

Nuova truffa Whatsapp in grado di bloccare lo smartphone - : L'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo dagli utenti, WhatsApp, continua ad essere soggetta alle numerose truffe presenti sul web. A seguito dell'ultimo carattere indiano all'interno dei dispositivi iPhone collegati all'applicazione ...

Whatsapp : Il nuovo messaggio truffa in grado di bloccare il telefono Video : Whatsapp insieme a Facebook Messenger è l'app di messaggistica istantanea più utilizzata a livello mondiale. Ogni anno milioni di iscritti giovano delle moltissime novita' introdotte attraverso gli aggiornamenti. Sfortunatamente, a volte ci sono anche delle cose negative che spesso non coinvolgono la piattaforma ma solo i messaggi che gli utenti fanno circolare in essa. Infatti, sempre più frequentemente vengono condivisi e diffusi messaggi di ...

Un nuovo messaggio truffa su Whatsapp può bloccare il telefono : Indietro 5 maggio 2018 2018-05-05T11:10:12+00:00 ROMA – Un nuovo messaggio truffa su Whatsapp sta girando in questi giorni. Questa volta, però, solo sui telefoni Android. Come si legge nello stamp qui sopra, il messaggio in questione dice: “se tocchi il punto nero Whatsapp si bloccherà”. Tanti utenti che hanno eseguito, anche per sbaglio il gesto, […]

Whatsapp - ecco cosa è la truffa 'Martinelli' : avvisati urgentemente gli utenti Video : #Whatsapp ha rivoluzionato il modo di comunicare. Da quando esistono gli smartphone nessuna app di messaggistica ha raggiunto il suo livello di diffusione. È difficile credere che oggi, chi abbia un iPhone o un telefono #Android, non abbia installata la popolare app. I numeri degli store raccontano che nessuno della concorrenza riesce a raggiungere i numeri di un'applicazione che ormai rappresenta una vera e propria piattaforma. Il rovescio ...

Whatsapp - il tuo account è scaduto! Che cosa fare se si è stati truffati : Arriva direttamente dal Commissariato della Polizia di Stato On Line una nuova allerta riguardo ai tanti messaggi truffa che girano sulla famosa piattaforma di messaggisticaDopo l’ultimo stratagemma che è in grado di appropriarsi dei profili utente, creando una falsa identità, arriva il trucco del messaggio che sembra inviato direttamente dalla società che avverte l’utente che il suo account è scadutoWhatsApp account ...

"II tuo account Whatsapp Messenger è scaduto" : occhio alla truffa : "Attenzione! Il tuo account WhatsApp Messenger è scaduto. La registrazione non è stata...

Un’altra truffa Whatsapp : attenti al link che vi ruba il profilo : Sembra stia prendendo sempre più piede un'altra delle tante truffe WhatsApp che, come suggerito da 'hwbrain.it', si sviluppa a partire da un link in grado di rubare il profilo del povero sventurato che va ad aprirlo inconsapevole di quanto sta per accadergli. La notizia arriva direttamente dagli utenti spagnoli, molti dei quali sono caduti nel tranello, costruito su toni alquanto allarmistici. Per esortare al click, il messaggio incriminato ...

“Domani scade il suo abbonamento Whatsapp” : Attento Alla Truffa! : WhatsApp non è a pagamento: non credere all’ennesimo SMS Truffa! Sta circolando in rete un nuovo messaggio truffa su WhatsApp: fai attenzione se ricevi un messaggio con scritto “Domani scade il suo abbonamento WhatsApp” WhatsApp A Pagamento: Tutto Falso, E’ Una Bufala Nuovo giorno, nuova guida dedicata a WhatsApp, uno dei programmi più diffusi e usati […]

Whatsapp - un'altra truffa : finta multa per clienti Tim - Vodafone - 3 e Wind Video : E' risaputo da tempo che in un mondo in cui la tecnologia fa da padrona ci siano sempre più persone che tentino di sfruttare a pieno questa debolezza per i propri capricci e le proprie malefatte. Non mancano mai, infatti, fake news e #truffe di vario tipo che sfruttano la debolezza dell'utente nell'identificare correttamente tutte le varie informazioni che riceve ogni giorno da più fonti diverse. Proprio per questo motivo si cerca di combattere ...