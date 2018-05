Wear OS by Google riceve le Azioni per Google Assistant nelle Developer Preview 2

In Europa su Wear OS l’aggiornamento Google Assistant : utenti già in visibilio : Si aggiorna Google Assistant per Wear OS, il sistema operativo di Google studiato per dispositivi indossabili, conosciuto fino a qualche tempo fa come 'Android Wear'. Le novità incorporate sono tante, e tutte di grande rilievo. In primo luogo è stata integrata la funzionalità 'Smart Suggestion', ovvero dei suggerimenti mirati che vi consentiranno di dare all'assistente vocale indicazioni più precise riguarda le condizioni circostanziali delle ...

Wear OS si aggiorna con le novità annunciate da Google nei giorni scorsi : Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per gli smartwatch basati su Wear OS. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte

Google Assistant per Wear OS diventa ancora più intelligente : Google sta portando molte delle funzioni di Google Assistant anche sugli smartwatch dotati di Wear OS by Google, come le Azioni e le risposte contestuali.

Android P arriva sugli smartwatch con la prima Developer Preview di Wear OS by Google : Google rilascia la prima Developer Preview di Wear OS basato su Android P. La prima immagine di sistema è al momento disponibile solo per Huawei Watch 2 e Huawei Watch 2 Classic.

Cardiogram monitora i dati sulla frequenza cardiaca tramite Wear OS by Google : Cardiogram è un'applicazione che misura la frequenza cardiaca in modo continuativo nell'attività sportiva e non che ha lo scopo di monitorare l'attività cardiaca nei vari contesti. L'app si interfaccia ai dispositivi Android Wear con sensore di frequenza cardiaca e ne traccia la frequenza con dettagli nei picchi legati a stress, dieta o all'esercizio fisico.

Ecco le novità degli ultimi update di YouTube - YouTube Music - Gmail - Wear OS e Google Assistant : Ogni settimana il team di Google rilascia vari aggiornamenti per le sue tante applicazioni Android. Ecco cosa è successo negli ultimi sette giorni

Google migliora Play Music per Wear OS e aggiunge la modalità shuffle : Appena la settimana scorsa Google aveva annunciato il cambio di denominazione di Android Wear, oggi invece la novità riguarda Play Music per il nuovo Wear OS, che si migliora e si arricchisce della modalità shuffle. Sembra che l'aggiornamento in questione sia già stato introdotto nell'app Wear OS da un paio di giorni.

Google Pay arriva su Wear OS anche in Canada - Spagna e Australia : Google continua a spingere sulla piattaforma Google Pay che da oggi è disponibile anche attraverso Wear OS, che ha da ieri sostituito Android Wear, in Canada, Spagna e Australia.

Ecco la lista degli smartwatch che saranno aggiornati a Wear OS by Google : All'indomani dell'ufficializzazione di Wear OS By Google, il colosso di Mountain View fornisce una lista degli smartwatch che riceveranno l'aggiornamento, insieme a quello dell'applicazione.

Android Wear diventa ufficialmente Wear OS by Google : Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, Android Wear saluta il palcoscenico per lasciare il posto a Wear OS by Google, con un nuovo logo e un nuovo disto dedicato.

