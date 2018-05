Warriors Orochi 4 avrà 170 personaggi giocabili

eurogamer

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Koei Tecmo ha annunciato che4 sarà pubblicato sul territorio giapponese. Come riporta Gamingbolt, la nota rivista Famitsu ha rivelato che il titolo arriverà su PS4 e Nintendo Switch eun roster di ben 170, molti dei quali già apparsi nella serie.Presumibilmente isaranno un mix tra new entry e icone storiche amate dai fan ma al momento non ne sappiamo molto. Saranno introdotti dei set di potentissime mosse speciali chiamate Divine Art Actions, anche in questo caso non abbiamo altre informazioni in merito ma presto ne sapremo sicuramente di più. Sicuramente i fan dell'action di Koei Tecmo adoreranno la possibilità di provare i vari stili di combattimento che il gioco ha da offrire, non ci resta che aspettare ulteriori dettagli.Cosa ne pensate della saga di?Read more…