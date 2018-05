Walmart Canada impazzisce | mette a listino un nuovo Splinter Cell | Borderlands 3 | Rage 2

eurogamer

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Non bastassero le aspettative alle stelle per l'imminente E3 2018,questa mattina ha gettato benzina sull'hype dei fanndo adecine di videogiochi non ancora annunciati, compreso un, l'atteso3, Gears of War 5 e2, solo per citarne alcuni.Il leak, segnalato dall'utente Twitter Wario64 e riportato da VG24/7, è da prendersi con le dovute precauzioni ma potrebbe anticipare tantissimi nuovi titoli: tra quelli non ancora annunciati troviamo i già citati, Gears of War 5 e2, oltre a Just Cause 4, Lego DC Villains,3 e untitolo della serie Assassin's Creed.Per quanto riguarda invece i videogiochi già annunciati sono comparsi neldiFinal Fantasy 7 Remake, Metroid Prime 4, Beyond Good and Evil 2, The Division 2 e The Last of Us 2. Davvero tantissimi quindi i videogiochi ...