Wall Street | apertura in rialzo su rally petrolio post decisione Trump su accordo Iran

Walmart pesante a Wall Street con Flipkart : Teleborsa, - A picco Wal-Mart, che a Wall Street presenta un pessimo -3,98%. Al mercato non sembra piaciuto l'accordo per l'acquisizione del 77% dell'indiana Flipkart per 16 miliardi di dollari. La ...

Wall Street positiva con il petrolio : Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street con le quotazioni spinte dal rally messo a segno dai prezzi del petrolio, infiammati dalla decisione del presidente americano, Donald Trump, di uscire ...

Lo strano caso di Wall Street : +300% in 9 anni ma è ancora a buon mercato : A inizio anno la Borsa più importante al mondo valeva 18,5 volte gli utili attesi. Oggi il multiplo è sceso a 16,5 riportando le quotazioni su livelli più competitivi

JD.com scivola a Wall Street dopo il bilancio : Teleborsa, - Il bilancio a due colori al tappeto JD.com, che sta cedendo oltre 4 punti percentuali al Nasdaq di Wall Street. La società cinese di e-commerce ha riportato nel primo trimestre un utile ...

Wall Street cauta in attesa di novità dalla Casa Bianca : Wall Street sceglie la cautela in avvio. A frenare gli investitori il timore che gli Stati Uniti escano dall'accordo sul nucleare in Iran , cosa che potrebbe portare ad un inasprimento delle tensioni ...

Wall Street : previsto avvio debole in attesa dell'annuncio di Trump sul nucleare in Iran : Nuovi sviluppi sono attesi anche sul fronte della politica commerciale di Trump. Ieri la Casa Bianca ha fatto sapere che i dialoghi Usa-Cina proseguIranno, con il vice premier in visita a Washington ...

Futures USA deboli - previsto avvio in rosso per Wall Street : Teleborsa, - Segno meno per i Futures sui principali indici statunitensi , ad indicare un possibile avvio in rosso per Wall Street. Ad impattare negativamente il sentiment il timore che gli Stati ...

A Wall Street si potranno scambiare Bitcoin : ... anziché combattere in campo aperto questo mondo finanziario eterodosso digitale e deregolamentato, le banche tradizionali stanno poco a poco cercando di ritagliarsi un ruolo nel mondo delle crypto, ...

Wall Street chiude positiva : DJ +0 - 39% : 00.32 Wall Street chiude in rialzo sulla scia dell'impennata del prezzo del petrolio, al top dal 2014. Ha pesato anche, a fine seduta,il tweet del presidente Trump sull'annuncio, oggi, della decisione sull'accordo sul nucleare iraniano. Il Dow Jones avanza dello 0,39% a 24.356,49 punti, il Nasdaq +0,77% a 7.265,21 punti e lo S&P dello 0,34% a 2.672,59 punti. Sul fronte valutario, al termine delle contrattazioni a Wall Street, l'euro è ...

Tonica Wall Street : Prosegue Tonica la borsa di Wall Street che continua la scia positiva disegnata durante la seduta di venerdì, sulla scorta dei dati sugli occupati. Il report occupazionale degli Stati Uniti, relativo ...

