Voto a luglio? 12 milioni in vacanza

Nodo firme e votanti all’estero - ecco tutti gli intoppi del Voto a luglio : Il voto a luglio comincia a far paura ai partiti. Lo sconsiglia in primo luogo il rischio astensionismo, messo in evidenza dallo stesso capo dello Stato. Ma lo rendono poco praticabile anche una serie di intoppi procedurali legati all’indizione delle elezioni....

Fallisce l'ultimo pressing su Silvio : Berlusconi non crede al Voto a luglio : A questo punto Sergio Mattarella è pronto ad affidare l'incarico già nel pomeriggio di domani o al massimo giovedì. Perché, dopo oltre sessanta giorni, tre giri di consultazioni e un appello alla "responsabilità", si è consumata anche l'ennesima attesa delle convulsioni del centrodestra.Ad Arcore è andato in scena l'assedio per far "mollare" Silvio Berlusconi e consentire la nascita di un governo ...

Ue : Voto Luglio? Rischia riforma Dublino : 19.44 Malgrado le rassicurazioni della Commissione di Juncker, che anche oggi ha ribadito la sua fiducia nell'operato del presidente della Repubblica, lo stallo politico italiano Rischia di impedire un accordo tra i 28 sulla riforma di Dublino e sull'Unione bancaria. Secondo quanto riferito all'AGI da fonti europee, se l'Italia andrà al voto a luglio, raggiungere un consenso sulla riforma di Dublino al Consiglio europeo di giugno "sarebbe ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Piazza Affari : FTSE Mib -1 - 64% - Voto a luglio spaventa mercati. Spread a 131 : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Piazza Affari in ribasso, FTSE Mib perde l'1,64%, con i mercati terrorizzati dal voto anticipato a luglio. Spread a 131 punti (8 maggio 2018).(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 19:35:00 GMT)

I sondaggisti sul Voto anticipato in piena estate : "Nessuno pensi di trarre vantaggio dal Voto a luglio : non esiste il partito dei vacanzieri" : Il 22 luglio di un anno fa Caronte sferzava l'Italia con le sue temperature roventi facendo sfiorare i 40 gradi mentre milioni di cittadini - circa 9 in tutto il mese - si godevano la loro vacanza al mare o in montagna. Lo stesso giorno del 2018 i cittadini potrebbero essere chiamati a votare per la seconda volta in un anno. Urne aperte in piena estate, sarebbe la prima volta nella storia italiana. Un tuffo nell'ignoto, secondo alcuni dei ...

Salvini : «Governo “neutrale”? Presa in giro». Rischio astensione col Voto a luglio | : Il leader leghista rifiuta l’esecutivo proposto da Mattarella. Per Di Maio il 22 luglio potrebbe essere una data possibile per votare e che si ricandiderà

Governo - Verdini : “Voto a luglio? Servirebbe fare le cabine elettorali al mare…”. E scherza con Crosetto sulla legge elettorale : “Voto a luglio? Servirebbe fare le cabine elettorali al mare…”. Così l’ex senatore e fondatore di Ala, Denis Verdini, ha scherzato sul rischio di un voto anticipato già in estate. L’ex coordinatore di Forza Italia ha poi ironizzato con Guido Crosetto (Fdi) sulla legge elettorale. “Salvami…”, ha esclamato Verdini, rivolgendosi all’ex collega, accerchiato dai cronisti. E lui: “Commenti ...

Btp sotto pressione per ipotesi Voto anticipato a luglio. Lo spread va oltre 130 punti : È l'ipotesi di un voto ravvicinato, già a luglio quando gran parte degli investitori si aspettava più tempo, a mettere sotto pressione i titoli di Stato italiani, il cui spread ha superato i 130 punti ...

Governo neutrale o Voto a luglio : tutto quello che succede adesso : Nel naufragio politico italiano c’è una certezza sola, la nave che sta guidando adesso il Paese non può andare avanti. Il Governo Gentiloni, dopo il voto di oltre 60 giorni fa, non ha più sostegno in Parlamento e non può far altro che ordinaria amministrazione. Non è sufficiente. Lo ha detto chiaramente lunedì 7 maggio il presidente della Repubblica Mattarella al termine del terzo giro di consultazioni senza esito. Solo che l’Italia un Governo ...

Governo - Mulè (FI) : “Passo indietro di Berlusconi? Irrispettoso per nostri elettori”. “Voto a luglio? Troppo caldo” : “Non è solo l’estate, si tratta della vigilia di agosto e di chiedere agli italiani di andare a votare sotto temperature tropicali. Ci sono tempi e modi per andare a votare anche un solo mese dopo e fare in modo che un Governo eletto dagli italiani si insedi”. Lo ha detto Giorgio Mulè, portavoce dei parlamentari di Forza Italia sulla richiesta di un passo indietro di Berlusconi avanzata da Giorgetti ha aggiunto: “Se ne ...

Caccia all'elettorato dem. M5S apre la war room per il Voto a luglio - campagna contro il Pd e Renzi : Il Movimento 5 Stelle non ci crede più. Scarica le parole di Giancarlo Giorgetti e di Gian Marco Centinaio, i capigruppo della Lega che continuano ad accreditare abboccamenti e tentativi di ricucitura: "Non ci sono stati più contatti, è solo un modo per far ricadere su di noi la responsabilità della crisi, noi non ci stiamo".Certo, se arrivasse un passo indietro in extremis da parte di Silvio Berlusconi il quadro ...