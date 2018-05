Volo in un passato da brivido

Grande Fratello - Luigi FaVoloso pesantissimo contro Aida : «Sei più brutta della fame in Uganda - hai un passato da tossicodipendente» : GF15 - Aida e Luigi Niente da fare. Al Grande Fratello 2018 proprio non capiscono che ogni limite del buon senso ormai sia stato superato, e alcuni concorrenti – su tutti Luigi Mario Favoloso – continuano a prendere di mira la spagnola Aida Nizar, insultandola e bullizzandola in diversi modi. Non è bastato il primo pesante episodio che ha avuto per protagonista soprattutto Baye Dame; non è bastato nemmeno il richiamo ufficiale del ...