Volley | Wilfredo Leon sbarca a Perugia! Gino Sirci | “L’annuncio nel weekend” Il fenomeno

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Nel weekend verrà dato ufficialmente l'annuncio dell'arrivo dia Perugia. A confermarlo è stato il Presidenteche ha già dato appuntamento a Kazan dove si disputerà la Final Four di Champions League. I Campioni d'Italia affronteranno in semifinale lo Zenit, il club in cui milita il fortissimo schiacciatore cubano naturalizzato polacco. Si tratta di un vero e proprio colpo di mercato, sussurrato per tutta la stagione e ormai prossimo all'ufficialità. Le due parti hanno raggiunto un accordo, il giocatore (tra i più forti al mondo in assoluto) dovrebbe percepire una cifra non lontana dal milione di euro che attualmente incassa in Russia. Un rinforzo importante per la Sir che dovrebbe verosimilmente perdere Ivan Zaytsev, ormai lanciato verso Modena.