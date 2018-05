Volkswagen - Usa | prodotte 700 000 Passat nell' impianto di Chattanooga

Dieselgate - incriminato negli Usa l’ex ad di Volkswagen Group Martin Winterkorn : Manca forse la classica formula del “vivo o morto” nel manifesto da ricercato con stampata l’immagine di Martin Winterkorn: tuttavia, negli USA l’ex amministratore delegato di gruppo Volkswagen rischia una condanna alla gattabuia lunga un quarto di secolo. Il riferimento è, nemmeno a doverlo specificare, al caso Dieselgate, esploso quando al timone della multinazionale tedesca c’era il manager tedesco. Il professor Winterkorn ha sulle spalle ...

Dieselgate Volkswagen - L'ex ceo Winterkorn rinviato a giudizio negli Usa : Cospirazione e frode. Sono questi i capi di imputazione con i quali le autorità americane hanno rinviato a giudizio Martin Winterkorn, amministratore delegato del gruppo Volkswagen dal 2007 al 2015, per il suo presunto coinvolgimento nello scandalo del Dieselgate. La causa legale è stata depositata a marzo in un tribunale di Detroit, ma è stata resa pubblica ieri dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, perché non c'è più il rischio che ...

Gruppo Volkswagen - A breve - il primo bond negli Usa dopo il dieselgate : Il Gruppo Volkswagen potrebbe tornare a breve a collocare prestiti obbligazionari sul mercato del debito statunitense. Se loperazione andasse in porto si tratterebbe del primo bond offerto negli Usa dopo lo scandalo del dieselgate e quindi di un primo segnale concreto della fiducia degli investitori americani. In Europa già offerti bond. Il Gruppo tedesco ha già offerto con successo prestiti obbligazionari in Europa. Circa un anno fa sul ...

Negli Usa - La Volkswagen scala la Pikes Peak : La Volkswagen va allassalto delle montagne dAmerica: a voler ben guardare, la decisione di partecipare con un prototipo dotato di trazione elettrica e batterie alla corsa in salita più famosa degli Stati Uniti, il Paese dove tutto, in termini di dieselgate, è cominciato, una forte valenza simbolica ce lha. Quasi come se la Casa di Wolfsburg cercasse un riscatto, attraverso lo sport, agli occhi dei consumatori americani e volesse dire siamo ...

Volkswagen Atlas - Negli Usa presentata la Cross Sport Concept : La Volkswagen presenta al Salone di New York la Atlas Cross Sport Concept. Si tratta di un prototipo che anticipa in maniera molto concreta il nuovo modello di serie cinque posti che affiancherà sul mercato americano nel 2019 la Atlas sette posti già disponibile. La Cross Sport sarà prodotta, come le altre varianti, nella fabbrica di Chattanooga insieme alla Passat. Non è solo una Atlas più corta. I designer ...

