Volkswagen Golf - Al Wörthersee la GTI da 411 CV

GOLF IBRIDA Volkswagen/ Risparmi sui consumi con il mild hybrid diesel : La GOLF IBRIDA della VOLKSWAGEN arriverà nel 2019 e monterà un motore mild hybrid diesele da 48 V, che consentirà di avere consumi e prestazioni importanti(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 12:26:00 GMT)

Volkswagen Golf VIII - sarà conservatrice o innovatrice? : La Volkswagen sta lavorando alacremente all'ottava generazione della sua auto più venduta, la Golf. La data del debutto è fissata per il 2019, verosimilmente a fine estate, quando si terrà il Salone Mondiale dell'Auto di Francoforte, uno degli appuntamenti più importanti per l'industria automobilistica non solo tedesca. Le linee guida della Golf VIII sono ormai fissate e da qui in poi si procede allo sviluppo del progetto, per certificare uno ...

Volkswagen - Mild hybrid 48 Volt per la prossima Golf : La Volkswagen ha presentato all'International Vienna Motor Symposium alcune anticipazioni tecniche relative alla ottava generazione della Golf prevista per il 2019, confermando l'elettrificazione della gamma. L'obiettivo futuro è quello di portare gli elettroni su tutti i veicoli del gruppo, riducendo così le emissioni e offrendo un'alternativa alle elettriche pure. Obiettivo: abbassare le emissioni. Sulla nuova Golf è previsto ...

Volkswagen GTI - Meglio up! - Polo o Golf? : La famiglia GTI della Volkswagen non è mai stata così numerosa come in questo momento. Tra lintramontabile Golf e linossidabile Polo, infatti, da qualche tempo, è spuntata come un fungo anche la simpatica up!, pronta a movimentare le acque nel mondo delle ultra-compatte allarrabbiata. Per la verità tre GTI in un sol colpo si erano già viste una volta, tra il 2000 e il 2005, quando oltre alle solite due sorellone maggiori (Golf e Polo), era ...

Volkswagen Golf - Test al Ring per l'ottava generazione : Queste sono le prime immagini della Volkswagen Golf di ottava generazione, attesa sul mercato nel corso del 2019. I muletti fotografati al NürburgRing si basano sulla serie attuale. Per il momento i collaudi riguardano la piattaforma e la meccanica, quindi le forme e i dettagli non sono indicativi, almeno per il momento.Passo più lungo. Esternamente si nota l'aumento del passo nella zona posteriore, che ha richiesto la modifica del paraurti per ...

Volkswagen - il micro-ibrido a benzina debutta sulla Golf : Volkswagen, il micro-ibrido a benzina debutta sulla Golf Ai bassi e medi regimi, tra 1.400 e 4.000 giri, il sistema disattiva due dei 4 cilindri Continua a leggere

Volkswagen - Una settimana con la Golf GTI [Day 5] : La protagonista del nostro Diario di bordo questa settimana è la Golf GTI Performance 2.0 TSI. Equipaggiata con un 2.0 litri a benzina da 230 CV a 4.700 giri e 350 Nm di coppia massima a 1.500 giri, abbinato al DSG a sette marce, promette 250 km/h di velocità massima e un'accelerazione da 0-100 in 6,4 secondi. Lunga 4 metri e 27 cm, larga 1,79 e alta 1,44, offre un bagagliaio con capacità variabile fra 380-1.270 litri e pesa 1.382 ...

Volkswagen - Una settimana con la Golf GTI [Day 4] : La protagonista del nostro Diario di bordo questa settimana è la Golf GTI Performance 2.0 TSI. Equipaggiata con un 2.0 litri a benzina da 230 CV a 4.700 giri e 350 Nm di coppia massima a 1.500 giri, abbinato al DSG a sette marce, promette 250 km/h di velocità massima e un'accelerazione da 0-100 in 6,4 secondi. Lunga 4 metri e 27 cm, larga 1,79 e alta 1,44, offre un bagagliaio con capacità variabile fra 380-1.270 litri e pesa 1.382 ...

Volkswagen - Una settimana con la Golf GTI [Day 3] : La protagonista del nostro Diario di bordo questa settimana è la Golf GTI Performance 2.0 TSI. Equipaggiata con un 2.0 litri a benzina da 230 CV a 4.700 giri e 350 Nm di coppia massima a 1.500 giri, abbinato al DSG a sette marce, promette 250 km/h di velocità massima e un'accelerazione da 0-100 in 6,4 secondi. Lunga 4 metri e 27 cm, larga 1,79 e alta 1,44, offre un bagagliaio con capacità variabile fra 380-1.270 litri e pesa 1.382 ...

Volkswagen Golf - I segreti del nuovo motore 1.5 TSI ACT Bluemotion : La Volkswagen torna a parlare della Golf analizzando nel dettaglio le caratteristiche della versione 1.5 TSI ACT Bluemotion, entrata a listino il mese scorso. L'unità benzina da 130 CV è infatti una delle più avanzate disponibili e ha consumi paragonabili ai modelli a gasolio: la media combinata sul ciclo Nedc è di 4,8 l/100 km, mentre il valore medio sui percorsi urbani è di 4 l/100 km con il cambio manuale e di 4,1 l/100 km con ...

Volkswagen - Una settimana con la Golf GTI [Day 2] : La protagonista del nostro Diario di bordo questa settimana è la Golf GTI Performance 2.0 TSI. Equipaggiata con un 2.0 litri a benzina da 230 CV a 4.700 giri e 350 Nm di coppia massima a 1.500 giri, abbinato al DSG a sette marce, promette 250 km/h di velocità massima e un'accelerazione da 0-100 in 6,4 secondi. Lunga 4 metri e 27 cm, larga 1,79 e alta 1,44, offre un bagagliaio con capacità variabile fra 380-1.270 litri e pesa 1.382 ...

Volkswagen - Una settimana con la Golf GTI [Day 1] : La protagonista del nostro Diario di bordo questa settimana è la Golf GTI Performance 2.0 TSI. Equipaggiata con un 2.0 litri a benzina da 230 CV a 4.700 giri e 350 Nm di coppia massima a 1.500 giri, abbinato al DSG a sette marce, promette 250 km/h di velocità massima e un'accelerazione da 0-100 in 6,4 secondi. Lunga 4 metri e 27 cm, larga 1,79 e alta 1,44, offre un bagagliaio con capacità variabile fra 380-1.270 litri e pesa 1.382 ...