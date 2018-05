Vodafone | per OpenSignal migliore rete 4G | Wind Tre la peggiore Velocità stabile

Vodafone acquista attività europee Liberty Global per 18 - 4 mld : Roma, 9 mag. , askanews, Il colosso britannico delle telecomunicazioni Vodafone ha annunciato l'accordo per acquisire alcune delle attività europee del gigante Usa della tv via cavo Liberty Global per ...

Vodafone acquista degli asset di tlc via cavo della società Liberty Global : operazione da 18 - 4 miliardi di euro : Vodafone ha annunciato l'acquisto degli asset di tlc via cavo della società Liberty Global, per le attività in Germania, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania. L'operazione vale 18,4 miliardi di euro."Vodafone diventerà il primo proprietario di reti di nuova generazione (Next generation network) in europa, servendo il maggior numero di clienti mobili e famiglie in tutta l'Ue". Lo ha detto Vittorio Colao, Ceo del gruppo ...

Vodafone : rete mobile migliore per qualità servizi voce e dati : ... la qualità fonica e il tempo di instaurazione, mentre per i dati l'accessibilità al servizio, la velocità e la fluidità di servizi come il browsing e lo streaming. Su una scala di 1000 punti, la ...

Vodafone Simple per la telefonia mobile : ultimi giorni per approfittarne : Sino al prossimo 9 maggio è possibile attivare, esclusivamente tramite procedura online, Vodafone Simple, la nuova tariffa per smartphone che …

Vodafone è il miglior operatore mobile in Italia secondo un recente studio : secondo un recente studio effettuato dall’affermata società tedesca P3 Communications, Vodafone offre il miglior servizio di telefonia mobile (dati e chiamate) almeno nelle principali città Italiane.Qualcuno di voi si è mai chiesto quale è il miglior operatore Italiano per i servizi di telefonia mobile in Italia? Ci ha pensato uno studio della P3 Communication che ha voluto incoronare Vodafone come la migliore società telefonica nel nostro ...

Vodafone prima per qualità voce e dati : Per i dati, invece, sono stati valutati l'accessibilità al servizio, la velocità e la fluidità di servizi come la navigazione online e lo streaming. Su una scala di mille punti, la rete Vodafone ne ...

Mobile broadband - Vodafone è la migliore per qualità dei servizi voce e dati : ... la qualità fonica e il tempo di instaurazione, mentre per i dati l'accessibilità al servizio, la velocità e la fluidità di servizi come il browsing e lo streaming ". servizio voce In tutti e tre gli ...

Passa a Vodafone Special Minuti da Wind - Tim - Tre e operatori virtuali : Passa a Vodafone Special Minuti per avere da 10GB a 30GB e 1000 Minuti di chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali. Hai tempo fino al 13 maggio per attivare una delle Special Minuti che l’operatore rosso offre in base all’operatore di provenienza e con la necessità di effettuare la portabilità del numero. Le tariffe mobile Vodafone si rivolgono ai clienti di altri operatori tramite SMS Winback (nel caso di ex clienti) e ...

Vodafone Special minuti 10GB per chi passa da Wind - Tim e CoopVoce : passa a Vodafone Special minuti 10GB se sei cliente Wind, Tim o di CoopVoce per avere a 10€ al mese 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 10GB in 4G. La tariffa attivabile tramite SMS Winback da chiunque e in formula operator attack dai clienti Wind, Tim e CoopVoce. passa a Vodafone Special minuti 10GB da Wind, Tim CoopVoce Fino al 13 maggio i clienti Wind, Tim e CoopVoce potranno passare a Vodafone Special minuti 10GB, la ...

Due nuovi accordi per il gruppo Turner con Vodafone Italia e Eagle Pictures : Vodafone Italia e Turner, società del gruppo Time Warner, siglano un accordo per la distribuzione in esclusiva per l’Italia su Vodafone TV della serie targata TBS SEARCH PARTY. Questo accordo consolida ancora di più la collaborazione tra Vodafone e Turner già presente con il meglio del catalogo kids di Cartoon Network (come Clarence, Lo Straordinario Mondo di Gumball </e...

Inaspettato per Huawei P10 Lite Vodafone l’aggiornamento B140 : focus sulla memoria RAM? : Una mossa a sorpresa quella che tocca riportarvi oggi 4 maggio per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P10 Lite, almeno per quanto concerne le versioni brandizzate Vodafone, visto che questo particolare modello sta cominciando a ricevere proprio in queste ore l'aggiornamento B140. A distanza di una settimana circa dal nostro ultimo report sulla B139, dunque, occorre riscontrare un rilascio quasi d'emergenza per il device, al punto da chiederci ...