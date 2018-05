Vodafone acquista attività europee Liberty Global per 18 | 4 mld

Vodafone : acquista asset Liberty Global : ANSA, - ROMA, 9 MAG - Vodafone ha annunciato l'acquisto degli asset di tlc via cavo della società Liberty Global , per le attività in Germania, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania. L'operazione vale 18,...

Vodafone acquista degli asset di tlc via cavo della società Liberty Global : operazione da 18 - 4 miliardi di euro : Vodafone ha annunciato l'acquisto degli asset di tlc via cavo della società Liberty Global, per le attività in Germania, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania. L'operazione vale 18,4 miliardi di euro."Vodafone diventerà il primo proprietario di reti di nuova generazione (Next generation network) in europa, servendo il maggior numero di clienti mobili e famiglie in tutta l'Ue". Lo ha detto Vittorio Colao, Ceo del gruppo ...