Vodafone | acquista asset Liberty Global

Vodafone acquista attività europee Liberty Global per 18 - 4 mld : Roma, 9 mag. , askanews, - Il colosso britannico delle telecomunicazioni Vodafone ha annunciato l'accordo per acquisire alcune delle attività europee del gigante Usa della tv via cavo Liberty Global ...

Vodafone acquista degli asset di tlc via cavo della società Liberty Global : operazione da 18 - 4 miliardi di euro : Vodafone ha annunciato l'acquisto degli asset di tlc via cavo della società Liberty Global, per le attività in Germania, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania. L'operazione vale 18,4 miliardi di euro."Vodafone diventerà il primo proprietario di reti di nuova generazione (Next generation network) in europa, servendo il maggior numero di clienti mobili e famiglie in tutta l'Ue". Lo ha detto Vittorio Colao, Ceo del gruppo ...