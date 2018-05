Vladimir Putin sarà Zar fino al 2024

A Vladimir Putin la Palma d'oro per la pace di Assisi : Con tale premio l'associazione vuole ringraziare Vladimir Putin per i tentativi fatti in medo oriente per riportare la pace in quella regione del mondo che è martoriata dai conflitti da moltissimo ...

Bashar al- Assad fugge scortato dagli uomini di Vladimir Putin : Bashar al- Assad ha lasciato il palazzo presidenziale a Damasco insieme alla sua famiglia. A scortarlo un convoglio militare di

Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan - un'amicizia nucleare : Effetti speciali, mega delegazione al seguito. La diplomazia degli affari che spazia dal nucleare al gas alla vendita di sistemi d'arma, e che s'intreccia sempre più al patto di spartizione della Siria.Sorrisi, strette di mano, come si conviene ai due vincitori della "campagna di Siria": Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan. La visita del presidente russo ad Ankara è qualcosa destinato a lasciare il segno nei tempi a venire. Non ...

Rai all'attacco di Vladimir Putin Ma si rischia l'effetto Trump I media e la campagna anti-Mosca : Putin è stato rieletto presidente della Russia. Non è il genere di Russia e neppure il genere di presidente che i democratici di sinistra occidentali si aspettavano quando l’Unione Sovietica è crollata nel 1991 Segui su affaritaliani.it

Vittorio Feltri contro Massimo D'Alema : 'Critica Vladimir Putin? Preferisce Breznev e Stalin' : Il Baffino nostrano, però, ha legato l'attacco alle vicende relative alla politica italiana, accusando i nuovi politici di avere simpatia per Putin. Una risposta, su Twitter, è arrivata da Vittorio ...

Chi è Vladimir Putin - eterno presidente della Russia - da un ventennio al potere : Il presidente uscente Vladimir Putin confermato con una larga vittoria del 76,6% alle elezioni presidenziali. Lo ha annunciato stamane, a spoglio quasi ultimato (99% delle schede scrutinate), Ella Pamfilova che presiede la Commissione elettorale centrale della Federazione Russa. Staccato, è secondo il candidato del Partito comunista Pavel Grudinin con l’11,9% davanti al leader nazionalista Vladimir Zhirinovsky che ottiene il 5,6%, secondo ...

Continua l’egemonia di Vladimir Putin in Russia Video : Non è stata una vittoria semplice quella del presidente Vladimir #Putin. Ieri in Russia si è tenuto un vero plebiscito che ha riconfermato ai russi, ma soprattutto alla comunita' internazionale, la popolarita' dello zar russo. Con circa il 76,67 per cento dei voti, la commissione elettorale in Russia ha confermato la vittoria di Putin [Video]. I suoi rivali politici sono stati superati largamente. Il candidato del Partito comunista russo, ...

Putin - asse con Xi e spinta all'economia : così Vladimir sfiderà l'Occidente : Vota nel seggio dell'Accademia russa delle scienze Vladimir Putin, Zar di tutte le Russie: di quella erede dell'imperialismo sovietico e di quella che ha radici nell'anima eurasiatica e cristiano-...

Vladimir Putin ha ovviamente vinto le elezioni : Senza veri rivali, le presidenziali in Russia sono andate come previsto: il presidente uscente ha ottenuto il 76 per cento dei voti The post Vladimir Putin ha ovviamente vinto le elezioni appeared first on Il Post.

Vladimir Putin trionfa con il 73 - 9% dei voti nelle presidenziali : Lo Zar conquista la Russia per la quarta volta consecutiva. Vladimir Putin trionfa con il 73,9% dei voti nelle presidenziali. E’

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : elezioni Russia - trionfo per Vladimir Putin (19 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Vladimir Putin trionfa con oltre il 70%. Continuano le telefonate per uscire dall'empasse post elezioni. Orrore a Canicattini Bagni. (19 marzo 2018).(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 00:57:00 GMT)

Elezioni in Russia - primi exit poll : Vladimir Putin trionfa con il 73 - 9% | : Oggi le Elezioni, il presidente vuole il quarto mandato. Caso spie, espulsi 23 diplomatici britannici per galvanizzare i nazionalisti