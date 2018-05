Video dell’inno di Mameli cantato da Noemi alla Coppa Italia 2018 | a cappella col

optimaitalia

: Siamo al #Campidoglio per la #FestadellEuropa! La giornata inizia sulle note dell’Inno europeo ????eseguito dai ragaz… - europainitalia : Siamo al #Campidoglio per la #FestadellEuropa! La giornata inizia sulle note dell’Inno europeo ????eseguito dai ragaz… - angelomangiante : L'inno della Champions qui allo Stadio Olimpico. Suonato dalla Royal Philharmonia Orchestra e dal coro dell'Acade… - OptiMagazine : Video dell'inno di #Mameli cantato da @NoemiOfficial alla Coppa Italia 2018, a cappella col 'Poropo' che divide i s… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Quest'anno è stato l'inno didaad aprire il match della finale diallo Stadio Olimpico di Roma tra Milan e Juventus, vinto dai bianconeri con un risultato schiacciante di 4 reti a 0.La tradizionale esecuzione dell'inno d'che segna l'inizio della partita stavolta è stata affidata a, che l'ha realizzata tra i cori dell'Olimpico (senza fischi) e la partecipazione accorata dei calciatori in campo, su tutti i due capitani della Juve e del Milan, Gianluigi Buffon e Leonardo Bonucci.Col suo timbro graffiato,ha eseguito l'inno ae non si è limitata alle parti cantate, preferendo dare voce anche allo strumentale 'Poropo' con la sua voce: un dettaglio che non è piaciuto a tutti e ha scatenato una ridda di commenti non proprio entusiastici sui social.Su Twitter c'è chi ha fatto notare qualche imprecisione di troppo ...