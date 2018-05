meteoweb.eu

: RT @MISTERO_MISTERI: Viaggi: il 65% degli italiani si pente di non aver avuto un flirt in vacanza - bevodasolo : RT @MISTERO_MISTERI: Viaggi: il 65% degli italiani si pente di non aver avuto un flirt in vacanza - MISTERO_MISTERI : Viaggi: il 65% degli italiani si pente di non aver avuto un flirt in vacanza - Oggiroma : Visita guidata con riduzione speciale giovedì mattina over 65_ I Viaggi di Adriano Unconventional Rome tours -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Inbisogna rilassarsi, divertirsi senzae pensieri e godersi i giorni di meritato riposo; una volta tornati a casa però si inizia a fare il bilancio delo e spesso ci sidifatto o non fatto qualcosa, o diesagerato nel lasciarsi andare. Il potente motore di ricerca di voli e hotel Jetcost ha voluto sondare quali sono i rimpianti più frequentiquando tornano dalle vacanze. Tra questi ci sono l’essersi abbuffati di cibo emesso su qualche chilo di troppo, il non essere stati capaci di tenere sotto controllo i conti espeso più del previsto, o anche l’essersi fatti male facendo qualche sport o attività che non si pratica durante il resto dell’anno. È normalee qualche piccolo rimpianto ma la cosa più curiosa che è emersa dal sondaggio di Jetcost è che il 65%si è pentito di nonun! A tutti ...