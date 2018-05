Via Strada Ferrata una discarica a cielo aperto Sport in mezzo ai rifiuti FOTO VIDEO

Colombia - invitano al ristorante un cantante di strada ma la cameriera lo manda Via : “Non consono al locale” : Colombia, invitano al ristorante un cantante di strada ma la cameriera lo manda via: “Non consono al locale” Apprezzando la sua esibizione canora, due impiegati chiedono all’artista di sedersi a tavola con loro, ma l’uomo viene allontanato dal locale. In un video su Facebook la denuncia della discriminazione Continua a leggere L'articolo Colombia, invitano al ristorante un cantante di strada ma la cameriera lo manda via: ...

GTA 5 prova in Via non ufficiale la strada del Battle Royale? : Il successo di GTA 5 affonda le proprie radici nel lontano 2013: l'esordio dell'ultimo capitolo della saga di Rockstar Games su PS3, Xbox 360 e PC è stato soltanto il primo passo del franchise verso la distruzione di ogni possibile record di vendite, con le recenti stime che parlano di oltre novanta milioni di copie vendute per un incasso che ha superato i sei miliardi di dollari. Il merito di un successo tanto strepitoso va ovviamente al ...

Roma - incidente stradale Via Ostiense : morta Elena Aubry/ Ultime notizie : strada deformata da radici la causa? : Roma, incidente stradale in via Ostiense: muore Elena Aubry, 25enne, a bordo della sua moto. strada deformata da radici degli alberi la causa del sinitro?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:31:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - la consacrazione di Elia ViViani. Un campione totale tra pista e strada : La seconda vittoria in due giorni, specialmente per come sono arrivate, non può passare inosservata. Elia Viviani è l’assoluto protagonista delle tre tappe in Israele per la Grande Partenza del Giro d’Italia 2018: successo a Tel Aviv e ad Eilat con due volate grazie alle quali si è confermato lo sprinter più forte al via della corsa rosa. In entrambe le occasione, Elia è riuscito a destreggiarsi alla perfezione nella confusione della ...

Roma - due donne aggredite in strada a Viale Manzoni : arrestato nigeriano : Stavano passeggiando lungo via Galilei quando, giunte all'angolo con via Tasso, sono state aggredite, prima verbalmente e poi fisicamente, da un ragazzo nigeriano di 25 anni, nella Capitale senza ...

Vuole suicidarsi buttandosi dal cavalcaVia dell’autostrada - 13 camionisti gli salvano la vita : I tredici camionisti, allertati dalla polizia di Detroit, hanno salvato la vita a un uomo che aveva intenzione di suicidarsi buttandosi dal cavalacavia dell'autostrada I-696.Continua a leggere

CUNEO/ Auto fuori strada sotto il Viadotto Soleri - un ferito lieve : Un'Auto è uscita di strada questa mattina , venerdì 27 aprile, sotto il viadotto Soleri, in via San Giacomo, a CUNEO. Sul luogo dell'incidente è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco e i ...

Vicenza. Completamento lavori marciapiede di strada di SaViabona : L’assessorato alla cura urbana del Comune di Vicenza segnala che saranno eseguiti i lavori di Completamento del marciapiede di strada di

La fermano in strada a Viareggio e le truffano 3mila euro : Portati via tutti i risparmi ad una viareggina di 78 anni. La vittima: denuncio e racconto perché non voglio accada ancora a qualcun altro

Palermo - incidente stradale in Via Lanza Di Scalea : coinvolto ex calciatore rosanero : incidente in via Lanza di Scalea questa mattina. Un giovane di 33 anni si trova ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia. L'impatto è stato tra una Toyota e una Vespa. A ...

Restyling Via Sparano - al lavoro sul 'cuore pulsante' della strada : 'Cantieri completati per luglio' : Approfondimenti Isole verdi su via Sparano, c'è il sì della Giunta: 'Panchine, alberi e luci', a breve i lavori 27 marzo 2018 Cavi elettrici a fuoco, fumo e scintille in via Sparano: vigili del fuoco ...

Viabilità : Autostrada A4 riaperta nel tratto Portogruaro- Latisana : Venezia, 18 apr. (AdnKronos) – Autostrada A4 riaperta nel tratto Portogruaro ‘ Latisana in direzione Trieste alle 17 e 50 e circolazione in ripresa, anche se con code a tratti in più punti e in entrambe le direzioni di marcia. La chiusura, istituita poco dopo le 15,00 si è resa necessaria in seguito a un tamponamento fra 5 mezzi pesanti, accaduto fra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste. Una persona ferita, estratta dalle ...

Incarico esplorativo a Casellati. Ma la strada è già imperVia. Di Maio : no al centrodestra : Il leader 5 stelle: pronti al governo solo con la Lega. E Salvini si sfila, alle consultazioni vanno i capigruppo