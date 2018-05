Via libera di Berlusconi a un governo M5s-Lega | niente veti | ma non voteremo la fiducia

Governo Lega-5Stelle - Via libera di Berlusconi : Molto forti anche le voci intorno a Salvatore Rossi, direttore Generale della Banca d'Italia dal 2013, all'Economia. Oggi Mattarella, incontrando Juventus e Milan alla cvigilia della finale di Coppa ...

Silvio Berlusconi - Via libera al governo M5s-Lega : 'Non voteremo la fiducia - ma se Di Maio e Salvini...' : Se però un'altra forza politica della coalizione di centro-destra ritiene di assumersi la responsabilità di creare un governo con i cinque stelle, prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta ...

Via libera di Berlusconi a un governo M5s-Lega : niente veti - ma no a fiducia : La nascita dell'esecutivo non è la fine dell'alleanza di centrodestra, spiega il presidente di Forza Italia

Via libera da Berlusconi al Governo Lega – M5S : E’ arrivata la svolta. Silvio Berlusconi ha annunciato: “No veti a intesa ma non voto fiducia” sul Governo tra Matteo

Liberato - al Via il concerto-evento in anticipo : 20mila sul Lungomare : «Comme cazz' site belli!». Esordisce con questa frase Liberato, il misterioso artista napoletano sul palco allestito sul Lungomare di Napoli. Canta subito la hit «Nove...

Il capo dello Stato blocca l'iter per il governo tecnico. Si attende il Via libera di Berlusconi a Salvini : Per ora dunque il governo neutrale e di servizio non ci sarà. Decisiva la posizione del Cav che tratta con la Lega e difende il ruolo di Forza Italia -

Silvio Berlusconi : Il prezzo della resa per il Via libera a un governo M5s-Lega : Perché la resa ha un "prezzo". Ed è questo l'oggetto delle riflessioni nel giorno più lungo ad Arcore. Il prezzo della resa, perché così viene vissuto, e in fondo tale è, il via libera di Silvio Berlusconi a un governo Lega-M5s, in forme creative: una "astensione" che ne favorisca la nascita, oppure un voto contrario che anticipa una opposizione blanda, secondo quel modello del 2011, quando i due alleati ...

Ambiente - Toscana : tutela dell’acqua dall’inquinamento - Via libera alla legge : Nuovo intervento normativo in tema di tutela delle acque da inquinamento, in particolare nella parte relativa agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati nei quali siano convogliate anche acque reflue industriali. La Regione Toscana ha predisposto un testo per equiparare i limiti di emissione imposti dalla normativa nazionale per gli impianti superiori ai 2mila abitanti equivalenti. Come illustrato in Aula dal presidente della commissione ...

Ilva - Via libera Ue a Mittal. La palla passa ai sindacati : Un altro tassello, fondamentale, si aggiunge al delicato puzzle della vicenda Ilva: ieri è arrivato l'atteso via libera dell'antitrust europeo all'acquisizione da parte di Arcelor Mittal. Un passaggio ...

Ilva : da Ue Via libera all'acquisizione di ArcelorMittal : Soddisfatto Calenda: 'Ora manca solo l'accordo sindacale, potrà diventare un'acciaieria competitiva', twitta il Ministro dello Sviluppo Economico -

Ilva - Via libera dell’Ue alla vendita ad Arcelor sotto condizione : “Marcegaglia via dal gruppo - cedere 6 impianti” : Il gruppo Marcegaglia deve uscire da AmInvestco Italy e ArcelorMittal dovrà privarsi di sei impianti in Europa, compreso quello di Piombino. Sono queste le condizioni poste dall’Antitrust Ue per l’acquisizione dell’Ilva da parte del colosso franco-indiano. Bruxelles ha imposto un nutrito pacchetto correttivo per evitare che la cessione del gruppo ad Arcelor “si traduca in un aumento dei prezzi dell’acciaio a danno delle ...

Dipendenti statali - Via libera a 1900 nuove assunzioni : Il ministro Marianna Madia ha firmato il decreto che sblocca l'assunzione di 1900 nuovi Dipendenti statali.Continua a leggere

MPS - Via libera a cessione Juliet : Teleborsa, - Banca Monte dei Paschi di Siena, Cerved e Quaestio Holding comunicano che sono state s oddisfatte le condizioni sospensive per il perfezionamento dell'operazione di acquisto della ...

Catalogna : domani a Berlino forse Via libera nuovo presidente : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve