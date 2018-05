Verso governo M5s-Lega | Berlusconi : "Non pongo veti ma non voteremo la fiducia" | Salvini : "Non si rompe alleanza" : Svolta per il governo. Salvini e Di Maio hanno chiesto tempo a Mattarella per raggiungere un'intesa. Forza Italia non voterà la fiducia ma valuterà i provvedimenti di volta in volta

Di Maio-Salvini - vertice e attesa per accordo Berlusconi/ Verso governo M5s-Lega : si cerca nome premier terzo : Governo, Di Maio e Salvini: vertice e attesa per l'accordo con Berlusconi. Ultime notizie, Romani (Forza Italia) "forse vale la pena un esecutivo Lega-M5s": chieste 24ore a Mattarella(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:27:00 GMT)

Governo : Mattarella concede 24ore - Verso accordo Lega-M5S : ... di transizione, pensato negli ultimi giorni dal presidente per sbloccare lo stallo in attesa di trovare una maggioranza politica o addirittura, come sembrava sempre più probabile nelle ultime ore, ...

Governo - accordo tra 5 stelle e Lega : Forza Italia Verso l'astensione : Ancora 24 ore per definire l'accordo per arrivare alla formazione di un Governo che Movimento 5 stelle e Lega definiscono "del cambiamento". È quanto hanno chiesto Luigi Di Maio e...

Berlusconi : no appoggio esterno a governo M5s-Lega - Il Carroccio spera ancora - Di Maio corre Verso le elezioni - Renzi lancia Gentiloni se ... : Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un governo espressione del Centrodestra, prima forza politica alle elezioni del 4 marzo, Forza Italia non può accettare nessun veto". Giorgetti: "Mai avuto ...

Silvio Berlusconi - il ribaltone dei consiglieri del Cav sul governo : Verso l'accordo Lega-M5s : La pressione addosso a Silvio Berlusconi diventa insostenibile di ora in ora. Al Cav non resta che decidere se continuare a tenere ferma la posizione contraria sull'ipotesi di un governo Lega-M5s, ...

Governo - Paragone (M5s) : “Galateo istituzionale Verso Mattarella non significa accettare tutto. Meglio voto in estate” : “Se le cose stanno così il destino è già segnato, mi sembra che è una legislatura che va a sbattere, noi un Governo tecnico non lo vogliamo assolutamente, io sono entrato in Parlamento per fare una battaglia precisa contro lo strapotere della finanza, se mi devo trovare un Governo espressione di quel mondo manco morto”. Così Gianluigi Paragone andando via dalla Camera. “Lega ha dato ultimatum a FI? Sono dinamiche che si stanno ...

Governo neutrale : Martina : 'Lega e M5s irrispettosi Verso il Colle' : Di fronte allo scenario di un ritorno al voto in piena estate, Luigi Di Maio definisce a Rtl 102.5 il suo rapporto con Salvini come lo stato di Facebook 'una relazione complicata'.

Armenia : capo opposizione Pashinyan Verso presidenza governo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Governo : Macaluso - M5S e Lega indecenti Verso Mattarella : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, con la sua proposta di un esecutivo di servizio, “ha messo avanti i problemi dell’Italia” e il no venuto in particolare da M5S e Lega “è indecente”, perchè bocciare questo tipo di Governo sarebbe “un voto di sfiducia” nei suoi confronti. Lo dice all’Adnkronos Emanuele Macaluso. “Se rileggiamo le dichiarazioni della Lega e dei ...

Governo : Martina - voto possibile ma spero passo Verso responsabilità : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Deve essere chiaro a tutti che siamo di fronte al fallimento politico dei cosiddetti vincitori del 4 marzo che hanno lasciato l’Italia nel guado. è chiaro dopo gli ultimi sviluppi che lo scenario di un voto a breve nessuno lo può scartare. Mi auguro che in queste ore riflettano e provino a fare un passo verso la responsabilità”. Lo ha affermato il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, ...

CONSULTAZIONI - INCONTRO SALVINI-DI MAIO/ Live - voto 8 luglio? Mattarella Verso governo elettorale - ok Lega-M5s : CONSULTAZIONI Live da Mattarella: Governo di tregua o elezioni a luglio, le ultime notizie e gli scenari. Di MAIO, Governo con Lega, no tecnici", il Centrodestra "mandato a noi"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 14:50:00 GMT)

Quirinale Verso governo di tregua. Se fallisce - voto a luglio : COSA HA DETTO IL PD Terza forza politica a parlare con il Capo dello Stato è il Pd che dopo la direzione del 3 maggio, si dice disponibile ad appoggiare "un Governo del Presidente" 'Noi pensiamo che ...

Vertice centrodestra - silenzio assoluto : Silvio Berlusconi e Matteo Salvini alla rottura - Verso il governo Lega-M5s : L'attesissimo Vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli si è concluso domenica sera intorno alle 23. E i leader si trincerano in un silenzio assoluto : nessuna dichiarazione ufficiale né di Matteo ...