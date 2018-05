Venezia | stop per tre anni ai nuovi take away

Venezia : stop a 'cibo da passeggio' : ANSA, - Venezia, 9 MAG - stop ad aperture di negozi di alimenti per 'cibo da passeggio' a Venezia per tre anni il tutto a favore del decoro ma soprattutto per evitare l'occupazione di spazi pubblici, ...

stop ad aperture di negozi di alimenti per "cibo da passeggio" a Venezia per tre anni. Il tutto a favore del decoro ma soprattutto per evitare l'occupazione di spazi pubblici, come gradini di ponti e chiese, per improvvisati picnic e relativa invasione di rifiuti. Il nuovo passo, di un percorso avviato un anno fa dal sindaco lagunare Luigi Brugnaro, è stato sancito - come riferisce il Corriere del Veneto - dalla Giunta comunale.

Venezia - stop per tre anni ai negozi di cibo take away : La stretta di Brugnaro contro i picnic su ponti e calli. Vietate le nuove aperture anche a Murano e Burano. Il "modello Firenze" per rispondere alle critiche...

Venezia : debuttano tornelli - stop ad assalto visitatori : Una coda ininterrotta di persone che lentamente supera ponti, affonda nelle calli, deborda sulle rive trascinando valige, sorrisi e meraviglia. Così è apparsa per tutto il giorno Venezia dal Ponte di Calatrava, uno dei due punti del centro storico nei quali - l'altro e davanti la Chiesa degli Scalzi -, il Comune ha posto per la prima volta dei 'paletti' per contenere l'assalto dei turisti. Nel ponte da 'bollino nero' del Primo ...

Brugnaro : “Stop contrapposizioni tra Veneziani e veneti” : Venezia, 25 apr. (Adnkronos) – “Questa festa non è vista come una protesta, oggi bisogna far capire cosa sia davvero Venezia e la rievocazione lo dimostra, sono tornate le famiglie. L’obiettivo è togliere le contrapposizioni tra veneziani e veneti, per me la storia ci è stata raccontata all’inverso, non è vero che i veneziani andassero in vacanza in campagna, erano i latifondisti che si facevano la casa in centro storico ...

Tonut stoppa Avellino - Venezia scappa nel finale : ROMA - Nel posticipo di giornata, Venezia supera Avellino 88-74 e ribalta anche il -10 nel confronto diretto con la Sidigas. A fare la differenza al Taliercio sono stati Watt , 21 punti, e Stefano ...

Serie B Venezia - confermato lo stop di un turno per Inzaghi : ROMA - Il ricorso presentato dal Venezia contro la squalifica del suo tecnico Filippo Inzaghi è stato respinto. Lo ha deciso la Corte sportiva d'appello nazionale che ha confermato dunque il turno di ...