Venezia | stop per tre anni ai negozi di cibo take away

Venezia - stop al 'cibo da passeggio' per tre anni : Ad essere interessati dal provvedimento saranno i venditori di pizza al taglio, kebab e pasta al sugo da passeggio ma anche decine attività del genere già attive a Venezia

Venezia - stop per tre anni al cibo da passeggio - addio 'picnic a San Marco' : Nuovo passo a Venezia di un percorso avviato un anno fa dal sindaco lagunare Luigi Brugnaro e sancito oggi dalla Giunta comunale. stop ad aperture di negozi di alimenti per cibo da passeggio a Venezia ...

Venezia : debuttano tornelli - stop ad assalto visitatori : Una coda ininterrotta di persone che lentamente supera ponti, affonda nelle calli, deborda sulle rive trascinando valige, sorrisi e meraviglia. Così è apparsa per tutto il giorno Venezia dal Ponte di Calatrava, uno dei due punti del centro storico nei quali - l'altro e davanti la Chiesa degli Scalzi -, il Comune ha posto per la prima volta dei 'paletti' per contenere l'assalto dei turisti. Nel ponte da 'bollino nero' del Primo ...

Brugnaro : “Stop contrapposizioni tra Veneziani e veneti” : Venezia, 25 apr. (Adnkronos) – “Questa festa non è vista come una protesta, oggi bisogna far capire cosa sia davvero Venezia e la rievocazione lo dimostra, sono tornate le famiglie. L’obiettivo è togliere le contrapposizioni tra veneziani e veneti, per me la storia ci è stata raccontata all’inverso, non è vero che i veneziani andassero in vacanza in campagna, erano i latifondisti che si facevano la casa in centro storico ...

Tonut stoppa Avellino - Venezia scappa nel finale : ROMA - Nel posticipo di giornata, Venezia supera Avellino 88-74 e ribalta anche il -10 nel confronto diretto con la Sidigas. A fare la differenza al Taliercio sono stati Watt , 21 punti, e Stefano ...

Serie B Venezia - confermato lo stop di un turno per Inzaghi : ROMA - Il ricorso presentato dal Venezia contro la squalifica del suo tecnico Filippo Inzaghi è stato respinto. Lo ha deciso la Corte sportiva d'appello nazionale che ha confermato dunque il turno di ...

Basket - serie A Pistoia stoppa Venezia - Milano passa ad Avellino e resta sola in vetta : ROMA - Milano passa ad Avellino e resta da sola al comando del massimo campionato di pallacanestro dopo la 23esima giornata. La Reyer Venezia sul parquet di Pistoia non riesce infatti ad imitare il ...

Venezia : Jesolo - in spiaggia stop ai massaggiatori abusivi : Venezia, 22 mar. (AdnKronos) - stop ai massaggiatori abusivi in spiaggia, sì all’istituzione di aree off-limits per chi intende commettere illeciti e di misure, come il “Daspo” urbano, per l’allontanamento di soggetti considerati pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico. Sono questi i princip

Venezia : Jesolo - in spiaggia stop ai massaggiatori abusivi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Le misure si concretizzeranno con l’inserimento nel regolamento degli articoli 27-bis, 52-bis e 52-ter. Il primo dispositivo prevede il divieto, su suolo pubblico o aperto al pubblico e sulle aree demaniali marittime, di effettuare o ricevere massaggi terapeutici o esteti

Venezia - in tribunale mancano giudici e personale : “Stop per sei mesi alle udienze preliminari” : Non ci sono giudici, manca il personale, e il presidente del tribunale di Venezia assume una decisione drastica. Stop per sei mesi alle udienze preliminari, ovvero per la comparsa di imputati, difensori e parti lese davanti al giudice che esamina richieste di rinvio a giudizio o di riti alternativi. Il provvedimento del presidente Manuela Farini non è immediatamente esecutivo, ma dovrà passare al vaglio del consiglio giudiziario e poi del ...